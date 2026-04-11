Gemini od sada može izrađivati interaktivne simulacije

Google je predstavio novu značajku za Gemini koja omogućuje generiranje interaktivnih simulacija i modela izravno unutar chata, čime korisnici mogu složenije teme i pitanja pretvoriti u vizualne prikaze koje je moguće i prilagoditi.

"Ranije su odgovori uglavnom bili tekstualni uz statične dijagrame. Sada donosimo funkcionalne simulacije koje vam mogu pomoći da bolje razumijete temu o kojoj pitate Gemini. Bilo da rotirate molekulu ili simulirate složen fizikalni sustav, sve možete dodatno istražiti jednim upitom", priopćili su iz Googlea.

Ova se značajka postpuno uvodi za sve korisnike Geminija diljem svijeta, no trenutno nije dostupna za Education i Workspace račune. Za njezino korištenje potrebno je odabrati Pro model chatbota te zatražiti od Geminija da vam "prikaže" ili "pomogne vizualizirati" složen koncept.

