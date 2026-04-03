Googleov AI Pro plan odsad daje više prostora za pohranu

Nije često da se u današnje vrijeme, kad usluge obično poskupljuju dok se ponuda smanjuje, dogodi obratno – povećanje određenih benefita koji se nude uz nepromijenjenu cijenu pretplate. Upravo stoga možemo kao pozitivan primjer istaknuti Google, koji je za pretplatnike na svoj AI Pro paket pripremio ugodno iznenađenje.

AI Pro nudi 5 TB prostora

Naime, za 22,99 eura mjesečne pretplate, uz visoke limite za korištenje svih alata iz ponude Geminija, pretplatnicima će na raspolaganju biti pet terabajta pohrane, umjesto dosadašnja dva. Time je razriješena i jedna nelogičnost u ponudi Googleovih cloud i AI usluga, jer je dosad prostor od 2 TB bio identičan onome koji imaju na raspolaganju pretplatnici Premium paketa, koji košta 10,49 eura mjesečno.

U Hrvatskoj dostupni AI paketi pretplate Google

Dodatnih 3 TB, koji su sada dostupni u pretplati Google AI Pro, dijele se između usluga Gmail, Google Drive i Google Photos, pa će biti od koristi svima koji su duboko uronjeni u Googleov ekosustav. Onima kojima niti to nije dosta AI-ja i clouda, na raspolaganju je najskuplji paket, Google AI Ultra, cijene 274,99 eura mjesečno – uz 30 TB prostora za pohranu i najviše limite korištenja svih AI alata.