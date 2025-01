Je li Siri gluplji otkako koristi Apple Intelligence? Analitičari testirali i kažu: da!

John Gruber s portala Daring Fireball analizirao je zašto je Apple odlučio svoj sustav umjetne inteligencije uključiti kao zadanu postavku na svojim uređajima. Njemu se pridružio Paul Kafasis na svom portalu One Foot Tsunami i testirao novi Siri pogonjen s Apple Intelligence.

Siri je nazadovao

Kad je riječ o kvaliteti Apple Intelligencea, Gruber se pita je li sustav dovoljno dobar u usporedbi s konkurencijom poput ChatGPT-a. Posebno navodi primjer Sirija, Appleovog glasovnog asistenta sada pogonjenog Apple Intelligence. Umjesto da s vremenom, od 2011. godine, postane bolji, Siri je zapravo nazadovao.

Katastrofani postotak točnih odgovora

Dobar primjer Sirijevih problema istražio je Paul Kafasis na svom portalu One Foot Tsunami. On je sustavu postavljao jednostavna pitanja o pobjednicima Super Bowla, od prvog do šezdesetog finala. Rezultati su bili poražavajući - Siri je znao točan odgovor za samo 20 od ukupno 58 odigranih Super Bowlova. To znači da je pogodio tek svaki treći odgovor. Još gore, sustav je Philadelphiji Eagles pripisao čak 33 nepostojeće pobjede.

U jednom nizu je krivo odgovorio na 15 uzastopnih pitanja. Kako kaže Kafasis, da je Siri igrač američkog nogometa, s takvim postotkom uspješnosti od 34%, odmah bi dobio otkaz.

"To više nije beta verzija nego jednostavno nedovršen proizvod"

Unatoč Sirijevim problemima, Gruber smatra da Apple Intelligence nije toliko loš. Štoviše, neke njegove mogućnosti su dobre, poput automatskog organiziranja fotografija i sažimanja obavijesti. Gruber vidi tri glavne prednosti uključivanja Apple Intelligence sustava kao zadane opcije: Apple će biti pod većim pritiskom da ga poboljša, zaposlenici će ga više koristiti i tako uočavati probleme, a korisnici ga mogu aktivirati samo kad im treba.

No, tu se javlja jedan paradoks - Apple tvrdi da je sustav još uvijek u beta verziji, a istovremeno ga automatski uključuje svim korisnicima. Kako kaže Gruber, to više nije beta verzija nego jednostavno nedovršen proizvod.

Treba li onda Apple Intelligence biti automatski uključen?

Kad je Gruber usporedio s istim pitanjima različite sustave umjetne inteligencije, razlike su velike. ChatGPT, Kagi, DuckDuckGo i Google uspješno odgovaraju na pitanja o Super Bowlu. Dobro se snalaze i sa složenijim upitima, poput rezultata srednjoškolskih košarkaških prvenstava. Stara verzija Sirija je na složena pitanja barem nudila rezultate iz tražilice, dok nova verzija s integriranim ChatGPT-om daje potpuno krive odgovore.

Treba li onda Apple Intelligence biti automatski uključen? To nije jednostavno pitanje. Iako sustav ima nedostataka, Gruber smatra da je to razuman potez s obzirom na ograničenja koja već ima Siri. Tako će Apple brže unaprijediti sustav, a korisnici će dobiti bolje iskustvo korištenja. No, činjenica da umjetna inteligencija i dalje ima problema s osnovnim upitima pokazuje koliko je još posla pred nama.