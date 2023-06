John Lennon "oživio" uz pomoć umjetne inteligencije

Trendu ubacivanja umjetne inteligencije u sve i svašta nije odolio niti legendarni glazbenik Paul McCartney. Slavni je Britanac najavio kako će ove godine svijet dobiti "posljednji album Beatlesa", benda koji ne postoji već više od 50 godina, a tek dvojica od četvorice članova su i dalje među živima. No, tu prazninu popunit će djelomično upravo AI, potvrdio je McCartney.

Posljednja ploča Beatlesa

U razgovoru za BBC Radio 4 najavio je kako će na posljednjem albumu biti korištena umjetna inteligencija kako bi se u pjesme dodao glas pokojnog Johna Lennona. "Uspjeli smo uzeti Johnov glas i pročistiti ga putem to AI-ja, tako da smo potom mogli miksati ploču kao što bismo to normalno činili – to nam daje određeni manevarski prostor. Dakle, ima ta dobra strana, ali ona pomalo strašna, pa ćemo morati vidjeti kamo će nas to dovesti", izjavio je McCartney.

Slavni bend ponovno na okupu zahvaljujući AI-ju? Eric Koch for Anefo, Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief

Prema pisanju BBC-a, vrlo je vjerojatno da se ovdje radi o pjesmi Now And Then, izvorno nastaloj 1978. godine. Demo za tu pjesmu snimio je Lennon nedugo prije tragične smrti 1980. godine, a kasetu je McCartneyu dala njegova supruga, Yoko Ono. Snimke su loše kvalitete, snimljene na običnom kasetofonu u Lennonovom stanu u New Yorku, pa zbog niske kvalitete vokala i pozadinskog šuma nikada nisu iskorištene.

No, uz pomoć nove tehnologije očito su uspjeli dovoljno kvalitetno sa snimke izdvojiti vokal, možda Lennonu dati i neke nove stihove za otpjevati – doznat ćemo detalje jednom kada posljednji album Beatlesa bude objavljen. McCartney se prisjetio i da je slična tehnologija korištena i pri izradi dugometražnog dokumentarca Get Back, u kojem je redatelj Peter Jackson sa starih loših snimki izdvajao dijalog, kako bi dodao narativ svojem uratku.