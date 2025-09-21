Microsoft lansira Gaming Copilot, AI asistenta Xbox igračima na PC-u i mobitelima

Sveprisutni AI pomoćnik integrira se u Game Bar na računalima s Windowsima 11 te uskoro stiže u Xbox mobilnu aplikaciju, nudeći igračima savjete, preporuke i pomoć u stvarnom vremenu bez ometanja igre

Sandro Vrbanus nedjelja, 21. rujna 2025. u 17:59

Microsoft je najavio službeno lansiranje svojeg AI alata nazvanog Gaming Copilot, osmišljenog da bude personalizirani asistent za igrače na Xboxu. Ovaj AI pomoćnik dizajniran je kako bi davao preporuke, pomoć i razne informacije vezane uz videoigre u stvarnom vremenu, s ciljem unaprjeđenja i personalizacije iskustva igranja. Glavna svrha alata je uštedjeti vrijeme igračima i omogućiti im da se više usredotoče na samu igru, poruka je kompanije.

Nikamo bez Copilota

Ovim je potezom neizbježni sustav Copilota sada proširen s weba, GitHuba, Windowsa, uredskih aplikacija paketa Microsoft 365 te mobilnih rješenja također i na gaming sektor, kako bi obuhvatio specifične potrebe i tog dijela korisnika. Nitko u Microsoftovom ekosustavu, dakle, više nije "siguran" od Copilota.

Inovacije u području umjetne inteligencije, kako navode na stranicama Xboxa, imaju potencijal otključati nove mogućnosti u načinu na koji se njihovi korisnici igraju. Gaming Copilot (u testnoj verziji nazivan Copilot for Gaming) predstavljen je kao značajan korak u tom smjeru, a njegova funkcionalnost temelji se na pružanju podrške igračima onda kada im je ona najpotrebnija.

Stiže na računala i mobitele

Implementacija Gaming Copilota započinje na računalima s Windowsima 11, gdje će se postupno integrirati izravno u sučelje Game Bar tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Za pristup alatu, korisnici će trebati pritisnuti kombinaciju tipki Win+G kako bi otvorili Game Bar te tamo pronašli ikonu Gaming Copilota.

Nakon desktopa, asistent će tijekom listopada postati dostupan i punoljetnim korisnicima mobilne aplikacije Xbox na iOS i Android uređajima. Na mobilnim uređajima Copilot će funkcionirati kao "pomoćnik na drugom ekranu", dajući potrebne informacije bez prekidanja ili ometanja igranja na glavnom zaslonu na kojem se igraju.

Temelj su potrebe korisnika

Ovo službeno lansiranje uslijedilo je nakon eksperimentalne faze u kojoj su sudjelovali članovi programa Xbox Insiders. Na temelju njihovih povratnih informacija, alat je unaprijeđen novim značajkama poput dublje asistencije unutar igre, poboljšanog glasovnog načina rada i boljeg razumijevanja sadržaja na ekranu, kažu iz Microsofta.

Tijekom testiranja utvrđeno je da su igrači najčešće koristili Gaming Copilot kako bi unaprijedili svoje vještine, postavljajući pitanja o zadacima (questovima) u igrama, strategijama i konfiguracijama (buildovima) likova. Iz Xboxa najavljuju da će nastaviti prikupljati povratne informacije zajednice te u budućnosti uvoditi nove mogućnosti, poput dubljih analiza i savjeta za napredovanje u igrama.



