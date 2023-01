New York zabranio učenicima i učiteljima u školama koristiti ChatGPT

Nastavljaju se pozitivne i negativne reakcije koje je izazvao ChatGPT, najnapredniji jezični model umjetne inteligencije s ugrađenim chatbotom do sada. Na njegovu pojavu najburnije su, za sada, reagirali u gradu New Yorku, točnije u odjelu za obrazovanje gradskih vlasti. Izrazili su svoju zabrinutost za budućnost edukacije i naveli da ChatGPT ima "negativan utjecaj na proces podučavanja te potiče zabrinutost za sigurnost i točnost sadržaja".

Blokiran u institucijama

U sklopu svoje objave naveli su i kako je u njujorškim javnim obrazovnim institucijama od sada pristup ChatGPT-u onemogućen, kako učenicima tako i nastavnicima. Blokiranje pristupa odnosi se na mreže svih škola u New Yorku, najvećem pojedinačnom obrazovnom okrugu u SAD-u, kao i na sve uređaje koji su u vlasništvu odjela obrazovanja.

Ova odluka, smatraju američki mediji, mogla bi odjeknuti i u ostatku zemlje. Učitelji ionako smatraju da bi sve domaće zadaće i drugi zadaci koji uključuju pisanje, ako se ChatGPT nastavi sve više koristiti, mogli postati suvišni ili besmisleni. Ovaj program bi kod učenika lako mogao potaknuti plagiranje, prepisivanje od umjetne inteligencije, a samim time i naškoditi njihovom procesu obrazovanja.

"Iako ovaj alat može dati brze odgovore na mnoga pitanja, on ne razvija kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema, koje su ključne za uspjeh u obrazovanju i životu", poručili su iz odjela za obrazovanje New Yorka putem glasnogovornice. Ona je napomenula i da pojedinačno, škole mogu zatražiti pristup do ChatGPT-a, u slučaju da žele s učenicima istraživati tehnologiju koja stoji iza njega.

Alat protiv varanja Nedaleko New Yorka, na sveučilištu Princeton u New Jerseyu, jedan je student u međuvremenu izradio alat za prepoznavanje teksta nastalog putem ChatGPT-a. GPTZero još je u beta fazi, a koristi nekoliko parametara za ocijeniti je li neki tekst napisao čovjek ili ovaj jezični model. Primarno, kaže, sustav traži znakove "zbunjenosti", "kompliciranosti" i "nasumičnosti" kod pisanja, pa na temelju toga razlučuje tko bi mogao biti stvarni autor, čovjek ili bot. Nakon testiranja i analize rezultata, autor sustava, Edward Tian, najavio je da će o detektiranju automatski generiranog teksta objaviti i cijeli znanstveni rad.

Za i protiv

Kao i kod pojave svake nove revolucionarne tehnologije, postoje oni koji je podržavaju, kao i oni koji je kritiziraju. U ovom slučaju, obrazovna je zajednica gotovo pa složna da bi korištenje naprednih chatbota značilo kraj za klasično podučavanje jezika i pisanog izražavanja. No, s druge strane, neki su prije 15 ili 20 godina to tvrdili i za Google "jer učenici mogu pronaći odgovore online", kaže Adam Stevens, profesor iz tehnološke srednje škole u Brooklynu.

Prema njemu, najbolja metoda za obeshrabrivanje učenika na korištenje ChatGPT-a jest zadavati im zadatke koji će od njih zahtijevati istraživanje, odnosno napuštanje modela podučavanja koji se zasniva na striktnim područjima koja treba obraditi ili zapamtiti. "Ako je na kraju semestra bitno da netko ispunjava određene rubrike, a ne da pokaže znanje, onda se slažem da je ChatGPT prijetnja", smatra Stevens.