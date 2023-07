Novi AI ilustrator vaše skice pretvara u slike visoke kvalitete

U slučaju da se koristite alatima generativne umjetne inteligencije, koji stvaraju ilustracije na temelju tekstualnih promptova, možda vam je ponekad zatrebala baš određena kompozicija slike, a niste je mogli opisati riječima. Ili imate vještu umjetničku ruku, ali želite da vam AI asistent na brzinu skicirane ideje pretvori u kvalitetnu i realističnu sliku? Za takve potrebe Stability AI je lansirao novi alat, Stable Doodle.

Umjetnost od škrabotine

Kao što mu samo ime kaže, na njegovo prazno bijelo "platno" potrebno je tek rukom (mišem) skicirati željenu sliku, a Stable Doodle će je, uz pomoć difuzijskog AI modela, pretvoriti u ilustraciju. Uz skicu morat ćete mu zadati i stil ili kratki tekstualni prompt, kojim ćete usmjeriti njegovu kreativnost. Sve dalje prepušteno je umjetnoj inteligenciji, koja će stvoriti tri prijedloga. Bilo koji od njih možete kasnije doraditi, ili pak preuzeti u visokoj rezoluciji, najviše do 2048x2048 piksela u besplatnoj verziji.

Bez plaćanja moguće je stvoriti do 400 ilustracija na dan, a sve one imat će vodeni žig u uglu. Za više od toga cijena pretplate na Stabilityjev ekosustav je je 7 dolara na mjesec, a za to se dobiva pristup i do naprednih verzija ostalih njihovih AI alata. Mobilne aplikacije tek su u najavi.

Nova web aplikacija Stable Doodle dostupna je na ovom mjestu, a besplatna je za korištenje uz otvaranje korisničkog računa, ili uz prijavu računom s neke od društvenih mreža.