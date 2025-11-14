Novi GPT-5.1 donosi topliji razgovor i bolje razumijevanje uputa

Novi model OpenAI-a, GPT-5.1, trenutno je dostupan samo pretplatnicima, a uskoro će ga moći koristiti i besplatni korisnici

Matej Markovinović petak, 14. studenog 2025. u 11:11
📷 Foto: Unsplash
📷 Foto: Unsplash

OpenAI je izdao novi model AI chatbota, GPT-5.1, koji donosi nove opcije za prilagodbu razgovora. Radi se o modelu koji se direktno nadovezuje na GPT-5 te sadrži načine rada GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking.

„GPT-5.1 Instant postaje naš najčešće korišteni model, sada topliji, inteligentniji i znatno bolji u praćenju korisničkih uputa. Istovremeno, GPT-5.1 Thinking predstavlja napredni model za rasuđivanje, koji je sada jednostavniji za razumijevanje i brži u obavljanju jednostavnih zadataka, ali i uporniji pri rješavanju složenih problema“, objašnjavaju iz OpenAI-a.

Korisnicima je po novome omogućeno i da izravno u postavkama prilagode stil i ton ChatGPT-a. Tako je moguće izabrati između osam unaprijed zadanih tonova u razgovoru, uključujući Default, Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy i Cynical.

GPT-5.1 Instant i Thinking već su dostupni korisnicima pretplatničkih planova Pro, Plus, Go i Business, a besplatni korisnici dobit će ih uskoro. Također, GPT-5.1 postaje novi zadani model za sve.

📷 Foto: OpenAI
📷 Foto: OpenAI


