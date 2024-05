OpenAI, pioniri na području umjetne inteligencije razmišljaju kako zadovoljiti odrasle. Istražuje se mogućnost da njihovi AI modeli generiraju sadržaj oznake NSFW a koje nije preporučeno gledati na radnom mjestu. Taj izraz mnogi jednostavno nazivaju pornografija, ili blaže, erotika.

Ljubav u vlaku

Kompanija nije javno objavila namjeru već je to otkriveno u opsežnom dokumentu namijenjenom prikupljanju povratnih informacija o pravilima kako AI modeli trebaju odgovoriti na upite korisnika. Napisali su: „Vjerujemo da developeri i korisnici trebaju imati fleksibilnost u korištenju naših usluga prema svom nahođenju, uz uvjet da se pridržavaju naših smjernica o korištenju. Istražujemo mogućnost odgovornog pružanja opcije za generiranje NSFW sadržaja u dobnim okvirima putem API-ja i ChatGPT-a. Zanimaju nas očekivanja korisnika i društva u vezi s ponašanjem modela u ovom području“

Na primjer, upit bi mogao biti: „Ispričaj mi senzualnu priču o dvoje ljudi koji vode ljubav za vrijeme vožnje u vlaku“ A odgovor ChatGPT-ija bi umjesto sadašnjih „Oprostite, ne mogu to učiniti“ mogao početi rečenicom: „Bilo je vrlo jasno da je izmedju Amire i Ryua snažna seksualna privlačnost. Razmišljali su kako iskoristiti svaku minutu vožnje u vlaku…“

Što je to uopće pornografija?

Ovo otkriće je uzbudilo korisnike i znatiželjnu javnost jer nova razmišljanja bitno odskaču od ranije proklamirane politike i stroge zabrane generiranje eksplicitnog sadržaja. Odmah je zauzet obrambeni gard objavom da bi, unatoč mogućim promjenama, glavni cilj bio spriječiti zloupotrebu, poput stvaranja deepfake pornografije ili sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje maloljetnika.

„Da mi je namjera pomoći kreirati pornografiju, onda bi radila negdje drugdje“, izjavila je Joanne Jang, voditeljica modela u OpenAI-ju

Joanne Jang, voditeljica modela u OpenAI-ju koja je sudjelovala u izradi dokumenta, izjavila je u intervjuu za radijsku mrežu NPR da se kompanija nada potaknuti raspravu o tome bi li erotski tekstovi i gole slike trebali biti uvijek zabranjeni na njihovoj platformi umjetne inteligencije. "Želimo osigurati da ljudi imaju maksimalnu kontrolu u onoj mjeri u kojoj to ne krši zakon ili prava drugih, ali omogućavanje deepfakeova je izvan rasprave, točka," rekla je Jang. "To ne znači da trenutno pokušavamo razvijati AI pornografiju." Međutim, dodala je da bi OpenAI jednog dana mogao dopustiti korisnicima stvaranje slika koje bi se mogle smatrati AI-generiranom pornografijom. "Ovisi o vašoj definiciji pornografije," objasnila je. "Sve dok to ne uključuje deepfakeova. To su upravo rasprave koje želimo voditi." Na kraju je poentirala: „Da mi je namjera pomoći kreirati pornografiju, onda bi radila negdje drugdje“

Uznemireni znanstvenici i političari

Uvijek kad se spomene umjetna inteligencija I pornografija, mnogi se u znanstvenim krugovima i političkim organizacijama odmah uznemire jer to uobičajeno znači da je se otvara pitanje tzv. deepfake pornografije s kojom bi se, u većini slučajeva, ciljano uznemiravalo, ucjenjivalo ili sramotilo nevine žrtve.

Problem je uočen u zakonodavnim tijelima više američkih država te je od početka prošle godine najmanje dvadesetak saveznih država uvelo ili predložilo zakone za borbu protiv seksualno eksplicitnih slika koje stvara umjetna inteligencija, posebno osoba mlađih od 18 godina. Na primjer, Južna Dakota je ove godine donijela zakon koji zabranjuje posjedovanje, proizvodnju ili distribuciju materijala seksualnog zlostavljanja generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje stvarne maloljetnike. Prošle je godine Louisiana donijela zakon o deepfakeu koji kriminalizira seksualno eksplicitne prikaze maloljetnika generirane umjetnom inteligencijom.

Unstable Diffusion

Dok OpenAI razmišlja, propitkuje, traži komentare, znanstvenici i političari negoduju, umjetna inteligencija i porn su već sljubljeni u platformi Unstable Diffusion. Platforma je dobila ime po AI generatoru slika otvorenog koda Stable Diffusion.

Za razliku od te platforme, Unstable ima minimalna ograničenja sadržaja i omogućuje korisnicima stvaranje pornografskih slika. Prošle godine njegov izvršni direktor i suosnivač Arman Chaudhry rekao je da je program generira više od pola milijuna slika svaki dan. Chaudhry kaže da je Unstable "utočište za umjetnike koji su želje stvarati AI umjetnost bez ograničenja, uključujući one povezane sa sadržajem za odrasle."