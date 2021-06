Najboljih 150 mobilnih aplikacija za ljeto uz Bug

Odradili smo svoju prvu ljetnu konferenciju (OK, deset dana prije službenog početka ljeta, ali nećemo sada cjepidlačiti), i sve je prošlo savršeno! Kao što znate, posljednjih godina organiziramo razna stručna događanja, šest-sedam je većeg tipa, a među njima je .debug, developerska konferencija, daleko najkompleksniji i najveći skup koji radimo. I upravo smo .debug, spletom okolnosti, premjestili iz prosinačkog u lipanjski termin, što nam je omogućilo kombiniranje sadržaja i druženja na otvorenom prostoru i u zatvorenim dvoranama. Reakcije publike i partnera su odlične, dobili smo mnogo pohvala i želja da zadržimo taj termin i sljedeće godine.

.debug 2021 – nekima je bio najvažnije poslušati Matu Rimca ili slikati se uz Neveru, dok su drugima bili draži ćevapi i kotleti, pripremljeni na Kamado roštilju i besplatni za sve sudionike konferencije!

Možemo čak reći da je .debug bio vrhunac uspješne godine koja je iza nas, a da bi vam bilo jasnije na što sve mislim, pročitajte osvrt Dragana Petrica, koji je svoju kolumnu posvetio svojevrsnom rezimeu kako smo funkcionirali u doba pandemije.

Pomalo neočekivano, upravo na dan kada će ovaj broj biti predan u tiskaru, Microsoft bi nas trebao “iznenaditi” predstavljanjem Windowsa 11. Doista problematičan tajming za nas, zaključujemo dvobroj, a dogodit će se jedna od značajnijih objava ove godine i prije negoli dođemo do kioska. Što god napravili – kasnimo. Najhrabriji bio je Davor Šuštić, i on je u svojoj kolumni napisao osvrt, jasno, s puno upitnika i pretpostavki, jer su trenutačno dostupne tek mrvice od informacija. Srećom, imamo i web-portal, tako da ćemo vas na dobro vam poznatoj adresi ažurno izvještavati o svemu što će se zbivati s dobrim starim, a sada i novim Windowsima.

Suradnici su nam bili jako produktivni, pa je ovaj broj dosta nabujao, imamo čak 16 stranica više negoli prošlog mjeseca, ali kako se radi o ljetnom dvobroju, tako nešto ste mogli i očekivati.

Tema broja tipično je ljetna, a nismo je imali već dvije godine. Kada smo se prošli put bavili najboljim mobilnim aplikacijama, izdvojili smo ih stotinu, a ovaj put – čak 150! Jedva su nam stale sve ikone na naslovnicu. Matija Gračanin razvrstao je tih 150 mobilnih aplikacija u 12 kategorija, prema namjeni, tako da ćete lako pronaći ono što spada u vaše područje interesa. Takve teme pogodne su za čituckanje na plaži i općenito u trenucima odmora – pune su kratkih, zaokruženih osvrta, omogućuju vam da čitanje prekinete bilo kada, i vratite se opet temi bez osjećaja da ste izgubili nit.

Laptopi s RTX 30 grafikom – kupnja laptopa za igranje prije nekoliko je godina bila manje isplativa investicija nego kupnja stolnog računala iste namjene, no s krizom na tržištu grafičkih kartica, situacija se promijenila

Teško se nabavljaju najnovije desktop grafičke kartice, no kakva je situacija s mobilnim izvedbama? Organizirali smo usporedni test prijenosnika s RTX 30 grafikom i uspjeli prikupiti devet različitih laptopa od tri proizvođača, tako da izbora ima, iako nije prevelik. Cjenovne razlike vrlo su izražene, ali dobro je vidjeti kako se top klasa grafike može dobiti i u relativno pristupačnoj izvedbi prijenosnika.

Turbulentno je na tržištu kriptovaluta, ali kada nije tako bilo? Tko se bavi kriptom, kao da navija za Hajduk – od euforije do očaja svako malo, ali nadu “da je to ta godina” nikada se ne gasi (barem ne prije Velike Gospe). Neki jedva čekaju da sve to propadne, drugi da bitcoin dođe do milijuna, pa da ne moraju više ništa raditi do kraja života. Priredili smo vam temeljit uvod u svijet kripta, kako biste ovladali najčešćim stručnim terminima i uopće shvatili kako funkcionira svijet kriptovaluta, i osobito altcoina. Izdvojili smo i trenutačno najzanimljivije altcoine, dali vam preporuke koje youtubere vrijedi pratiti, a posebnu pozornost posvetili smo chia coinu, koji je dosta popularan među rudarima u posljednje vrijeme, pa se čak i kod naših trgovaca mogu pronaći gotove konfiguracije složene baš za rudarenje chije.

Huawei Band 6 – donosimo opširnu recenziju pametne narukvice, koja za iznenađujuće razumnu cijenu nudi dopadljiv ekran, brojne mogućnosti i izdržljivu bateriju

Previše toga imamo da bih sve stigao spomenuti, pa evo da izdvojim barem ono što je dobilo našu preporuku ovaj mjesec (možda nije na odmet objasniti – kada radimo usporedni test ili veliki hard-test, tada ističemo “naš izbor” i “best buy”, a kada recenziramo pojedinačne uređaje i naiđemo na neki koji zaslužuje posebnu pohvalu, tada dobije našu “preporuku”): Gigabyte Z590 Aorus Xtreme u svakom je pogledu ekstremna matična ploča; Asus ROG Strix Gaming RTX 3070 OC grafička kartica koju bi si svatko poželio; AOC CQ32G2SE velika dijagonala uz razumnu cijenu; Trust GXT 241 Velica atraktivan mikrofon niske cijene; LG OLED55C1 nova generacija top klase OLED TV-a; GoPro HERO9 Black najnovija akcijska kamera koja je pojam za sve druge; Huawei Band 6 povoljna i sposobna pametna narukvica; i za kraj Asus Zenfone 8 kompaktni mobitel s vrhunskim performansama.

Detaljniji sadržaj novog broja možete pogledati ovdje, od danas je dostupan i na svim kiosicima, a naravno i u digitalnom obliku, na svim platformama!

Kao i svakog ljeta, A1 Hrvatska kupcima tiskanog Buga daje velike popuste na kupnju atraktivnih uređaja, ovaj put radi se o: Samsung Galaxyju S21 128GB, Xiaomiju Redmi 9T 128GB i Lenovo IdeaPadu 1 (detalje potražite na priloženim kuponima).

Lijepo se ovog ljeta odmorite, uživajte uz Bug i navratite ponekad na Bug.hr, bit ćemo tamo!