Od bicikliranja na struju do PlayStation VR2 na glavi

Točno prije tri godine, u travnju, temu broja posvetili smo električnim romobilima. Bio je to, za nas, vrlo neobičan izlet u jedno područje i tematiku kojom se dotad nismo bavili. Električni romobili u to su doba stekli masovnu popularnost, pa je i naša tema bila vrlo aktualna. Već smo tada razmišljali o tome da odmah napravimo nastavak te na sličan način obradimo električne bicikle. No baš u danima kada je taj broj otišao u tisak dogodio nam se lockdown, proglašena je pandemija, odjednom smo svi ostali kod kuće. U takvim okolnostima bilo koja tema o mobilnosti i putovanjima, barem i na kraćim relacijama, postala je bespredmetna. Povratak u "normalu" bio je spor, pa, evo, tek sada realiziramo temu koju smo planirali prirediti još 2020.

Električni bicikli, za razliku od romobila, nisu tako nova pojava, štoviše prvi put spominju se još krajem XIX. stoljeća! Danas najpopularnija "pedelec" izvedba pojavila se na tržištu prije tridesetak godina, a u posljednje vrijeme postali su svakodnevna pojava, i proizvodnja im silno raste. Trenutačno kod nas trgovci nude nekoliko stotina različitih modela, ali tek kada se istraži ponuda na puno većim tržištima, poput SAD-a – stekne se dojam koliko je ta industrija danas propulzivna.

Uobičajeno je da uređaje ili usluge, koje opisujemo i predstavljamo u temi broja, sami i isprobamo. No, kada smo počeli razrađivati zadatke i skicirati organizacijske planove, shvatili smo kako bi nam za realizaciju većeg broja testova trebalo toliko puno vremena da bi sve to potrajalo mjesecima. Već smo htjeli potpuno odustati od svega, ali smo našli način kako doskočiti našem problemu – umjesto da mi sami po nekoliko tjedana posvetimo svakom od bicikala koje bismo dobili na test, odlučili smo pronaći ljude koji te bicikle voze godinama, i to svakodnevno, te imaju puno više dojmova i iskustva nego što bi itko od nas stekao u nekom ograničenom vremenskom periodu. Odlučili smo „recenzente“, odnosno sugovornike, potražiti isključivo među informatičarima, znači iz miljea kojem pripada i većina naših čitatelja, tako da su nam svoja iskustva prenijeli – vaše kolegice i kolege!

Druga tema, prema veličini i važnosti, jest usporedni test mehaničkih tipkovnica. Iznenadili smo se koliko dugo nismo napravili presjek ponude te periferije, koju gotovo svi trebamo (dodatna tipkovnica dobro dođe čak i laptopašima). Kako bismo ipak napravili neku selekciju, zauzeli smo stav da prihvaćamo samo tipkovnice s cijenom nižom od 100 eura. Uspjeli smo prikupiti 31 model, a najskuplja tipkovnica stoji 90 eura. Drago Galić, koji je odradio taj test, na kraju je bio vrlo zadovoljan – među pristiglim modelima bilo je iznenađujuće mnogo kvalitetnih tipkovnica, čak i među onim najjeftinijima, s cijenom ispod 50 eura. Svojedobno su mehaničke tipkovnice bile luksuz, koji si mnogi nisu mogli ili nisu htjeli priuštiti. Ta su vremena prošlost…

Zanimljiv je i test tri AMD-ova procesora: Ryzena 5 7600, Ryzena 7 7700 i Ryzena 9 7900. Radi se o štedljivima i, što je još važnije, relativno jeftinim Zen 4 procesorima, koji su predstavljeni ove godine. Pokazalo se da su im performanse na vrlo visokoj razini, kao i da imaju dobru energetsku učinkovitost, a zahvaljujući priloženim hladnjacima, znatno su isplativiji od prošlogodišnjih AMD-ovih procesora serije 7000.

Na testiranju smo imali i dva Acera iz njihove poznate gamerske linije Predator – poigrali smo se Heliosom 18 i 16 (jasno je iz imena da je riječ o dijagonali ekrana). Veći i jači Predator pogonjen je Intelom Core i9-13900HX i mobilnom verzijom grafičke kartice Nvidia GeForce RTX 4080. Iako se radi o zvijerima za igranje, Acer je odustao od agresivnog dizajna, pa su sada Predatori oblikovani nenametljivo i elegantno. Mogao bi ih bilo koji poslovnjak izabrati za rad i nošenje na sastanke (ako mu ne bi smetala masa od preko tri kilograma).

Ako volite čitati minuciozne recenzije u kojima autor razotkriva i najsitnije mane razvikanih uređaja s elitnim statusom u ponudi pojedinog proizvođača, nemojte propustiti Davorovu recenziju novog gamepada Microsoft Elite Wireless Controller Series 2 – Core. Otvorio je dušu kao da je na grupnoj terapiji…

Naš recenzent igara Grdi dokopao se druge generacije Sonyjeva VR naglavnika PlayStation VR2 i podosta ga nahvalio u svojem prikazu. Baš vezano uz PlayStation VR2, dogodilo se nešto neuobičajeno – Drago je u svojoj kolumni javno priznao "bio sam u krivu" (odnosi se na tekst objavljen prošlog mjeseca)! Ne sjećam se kada je bio tako samokritičan, čak ni u razgovoru uz kavu, pa je ovo trenutak koji treba upamtiti.

