HBO Max će za lansiranje streaming usluge ponovno okupiti Prijatelje

Nova streaming usluga američkog HBO-a, HBO Max, bit će službeno pokrenuta ovoga svibnja. Kako smo već pisali, ona će odmah u početku biti prilično bogata raznim sadržajima, među kojima će se nalaziti i legendarna serija Prijatelji. Upravo ekipu iz Prijatelja HBO je sada angažirao (da ne kažemo nagovorio) na snimanje jednokratnog "speciala". Njime će se pripomoći u lansiranju streaming usluge ali će istodobno, s nekoliko mjeseci zakašnjenja, biti i obilježena 25. godišnjica početka emitiranja ove serije.

"Ono kad su se ponovno okupili"

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer tako će još jednom utjeloviti kultne likove Rachel, Monice, Phoebe, Joeya, Chandlera i Rossa, za što bi trebali dobiti oko 2,5 do 3 milijuna dolara svaki. Redatelj i producent bit će Ben Winston, dok će u stvaranju slavljeničke epizode sudjelovati i originalni autori serije David Crane i Marta Kauffman.

Epizoda će biti nazvana, u skladu s tradicijom u ovoj seriji, "The One Where They Got Back Together", a WarnerMedia najavljuje da će biti riječ o emisiji bez fiksnog scenarija koja će biti snimljena na istoj lokaciji gdje i cijela serija.

Svih 236 epizoda Prijatelja bit će dostupno na HBO Maxu, zajedno s mnogim drugim serijama i filmovima, a cijena mjesečne pretplate za ovu streaming uslugu bit će 15 dolara.