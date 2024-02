SkyShowtime uvodi paket s reklamama, dok osnovni poskupljuje

Američki streaming servis, zajednički projekt Comcasta i Paramount Globala, SkyShowtime, na našem je tržištu dostupan od prosinca 2022. godine. U svojoj ponudi ima TV serije i filmove iz kataloga povezanih izdavača: Universal Picturesa, Paramount Picturesa, Nickelodeona, DreamWorks Animationa, Paramount+, SHOWTIME-a, Sky Studiosa i Peacocka.

Osnovna cijena mjesečne pretplate trenutačno je 5,99 eura, a godišnje 46,99 eura – dakle otprilike u skladu s glavnim mu konkurentima. Uskoro će, također kao i neki od konkurenata, i ovaj servis ponuditi još jedan paket pretplate na svim tržištima gdje je dostupan. Od 23. travnja SkyShowtime će uvesti ulazni paket, Standard with Ads, koji će koštati nešto manje od osnovnoga, ali će gledateljima unutar serija i filmova prikazivati reklame. Postojeći paket bit će preimenovan iz Standard u Standard Plus i ostat će kao i do sada, bez reklama, ali će – poskupjeti.

Dva eura više

Kad se pogleda nova cjenovna struktura, jasno je da će gledateljima, koji žele nastaviti plaćati istu cijenu, samo biti uvedene reklame, dok će za njihovo zaobilaženje biti potrebno platiti nešto više. Novi cjenik, koji će na snagu stupiti 23. travnja, kaže da će osnovni paket, po novome Standard Plus, u Hrvatskoj koštati 7,99 eura, dakle dva eura više nego sada. Jeftinija usluga, ali uz gledanje reklama, bit će dostupna po mjesečnoj cijeni od 4,99 eura.

Novi cjenik SkyShowtimea

Godišnji će paket pretplate također poskupjeti. Za iskustvo bez reklama po novome će biti potrebno izdvojiti 62,99 eura, dok će godina dana gledanja SkyShowtimea uz reklame koštati 39,99 eura.

SkyShowtime tim potezom postaje prva streaming usluga koja će na svim europskim tržištima na kojima je dostupna, od Portugala preko Norveške pa sve do Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije uvesti paket pretplate koji uključuje i reklame. Međutim, nije prva koja je povisila cijene pretplate.