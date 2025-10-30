YouTube će poboljšavati kvalitetu videa pomoću AI-a

YouTube ja najvio da će automatski početi koristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje videa niže kvalitete, konkretnije onih koji su snimljeni i učitani u rezoluciji manjoj od Full HD-a. Kažu da će u početku raditi nadogradnju sa standardne (SD) na visoku (HD) rezoluciju, a u bliskoj budućnosti će to prijeći i na 4K.

Kako navode iz YouTubea, za sada će ova funkcija biti dostupna isključivo na televizorima te će se pojavljivati u odjeljku za odabir rezolucije pod oznakom Super Resolution. Ako korisnici ne žele gledati video u višoj kvaliteti, uvijek će moći izabrati nižu rezoluciju, dok će autori videa moći u potpunosti isključiti da se njihov video poboljšava.

Od ostalih novosti, YouTube također povećava maksimalnu veličinu datoteke za naslovne sličice (thumbnailove) s 2 MB na 50 MB, a uvodi i mogućnost pregledavanja kanala uz interaktivne preglede, točnije kratke isječke koji se automatski pokreću čim se korisnik zadrži na nekom kanalu. Na taj način odmah je jasno kakav sadržaj kanal nudi, bez potrebe da se u njega ulazi.

Uz to, novi dizajn odjeljka Shows omogućuje autorima da svoje videozapise organiziraju u tematske kolekcije koje se mogu gledati redom, poput epizoda serije, čime YouTube dodatno približava iskustvo gledanja televizijskim streaming servisima.

Iz YouTubea ističu i da uskoro stiže kontekstualno pretraživanje na televizorima, točnije kada korisnik pokrene pretragu s određene stranice kanala, videozapisi tog kanala imat će prednost u rezultatima istraživanja. Na kraju, u videima će se početi pojavljivati i QR kodovi koji će gledateljima omogućiti da pomoću mobitela odmah otvore stranice proizvoda spomenutih u videu.