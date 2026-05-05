Microsoft uklanja MSN feed u Windowsima 11
MSN feed vijesti bit će sakriven prema zadanim postavkama što bi, prema mišljenju Microsofta, trebalo učiniti programsku traku preglednijom
Microsoft napokon odustaje od prikazivanja MSN feeda vijesti pri otvaranju widgeta u Windowsima 11. Iako je korisnicima još prije više od dvije godine omogućeno isključivanje tog feeda, sada će biti sakriven prema zadanim postavkama.
„Radimo na tome da widgeti budu manje ometajući i pretrpani, tako da iskustvo bude mirnije prema zadanim postavkama. U tu svrhu testiramo novi skup postavki koje smanjuju neočekivane obavijesti i vizualne distrakcije”, poručuju iz Microsofta.
Osim toga, Microsoft planira onemogućiti automatsko otvaranje panela widgeta prelaskom miša preko ikone na programskoj traci, kao i isključiti vizualne oznake (badgeove) koje odvlače pažnju. Panel widgeta će se ubuduće otvarati izravno na widgetima, a ne na MSN feedu, dok će obavijesti na traci biti ograničene dok ih korisnik sam ne odluči otvoriti.
Ove bi promjene trebale učiniti programsku traku preglednijom i manje napornom za korištenje, s obzirom na to da su widgeti često prikazivali razne obavijesti koje, ruku na srcu, nisu bile od previše koristi.