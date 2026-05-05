Microsoft uklanja MSN feed u Windowsima 11

Microsoft napokon odustaje od prikazivanja MSN feeda vijesti pri otvaranju widgeta u Windowsima 11. Iako je korisnicima još prije više od dvije godine omogućeno isključivanje tog feeda, sada će biti sakriven prema zadanim postavkama.

„Radimo na tome da widgeti budu manje ometajući i pretrpani, tako da iskustvo bude mirnije prema zadanim postavkama. U tu svrhu testiramo novi skup postavki koje smanjuju neočekivane obavijesti i vizualne distrakcije”, poručuju iz Microsofta.

Osim toga, Microsoft planira onemogućiti automatsko otvaranje panela widgeta prelaskom miša preko ikone na programskoj traci, kao i isključiti vizualne oznake (badgeove) koje odvlače pažnju. Panel widgeta će se ubuduće otvarati izravno na widgetima, a ne na MSN feedu, dok će obavijesti na traci biti ograničene dok ih korisnik sam ne odluči otvoriti.

Ove bi promjene trebale učiniti programsku traku preglednijom i manje napornom za korištenje, s obzirom na to da su widgeti često prikazivali razne obavijesti koje, ruku na srcu, nisu bile od previše koristi.