Korisnici bijesni: YouTube Music testira AI voditelje koji prekidaju slušanje playlista

YouTubeova najnovija ideja o uvođenju AI DJ-a koji bi pružali 'zabavne komentare' između pjesama naišla je na žestoku osudu korisnika. Mnogi ovo vide kao korak unatrag i razlog za otkazivanje pretplate, strahujući od novog vala nametljivog sadržaja

Bug.hr subota, 27. rujna 2025. u 21:43

Googleova platforma YouTube Music započela je s testiranjem nove eksperimentalne značajke koja je izazvala buru negativnih reakcija među korisnicima. Kako prenosi rasprava na portalu Ars Technica, radi se o uvođenju voditelja temeljenih na umjetnoj inteligenciji koji bi se javljali između pjesama, nudeći "zaigrano čavrljanje" i zanimljivosti o izvođačima, slično kao radijski DJ-evi. Međutim, sudeći po komentarima, korisnici koji plaćaju pretplatu upravo su htjeli pobjeći od takvog iskustva.

Glavni prigovor koji se provlači kroz desetke komentara jest fundamentalno nerazumijevanje onoga što korisnici žele od plaćenog glazbenog servisa. "Da sam htio da mi glazbu prekidaju besmislice, slušao bih radio, a ne bih plaćao svojim teško zarađenim novcem za streaming servis," sažima jedan od korisnika s najviše glasova. Mnogi su povukli paralelu sa servisima poput Sirius XM-a, koje su otkazali upravo zbog previše priče i premalo glazbe. Korisnici ističu da ne žele slušati najave kanala koje već znaju da slušaju, niti ih zanimaju životne priče bendova ili anegdote o tome kako je nastala neka pjesma. "Ako plaćam da slušam glazbu, onda želim slušati glazbu," jasan je zaključak mnogih.

Osim same iritacije zbog prekidanja glazbenog doživljaja, velik broj korisnika izražava duboki skepticizam oko pravih namjera ove značajke. Iako se ideja na prvu čini bezazlenom, mnogi su uvjereni da je krajnji cilj monetizacija. "Ono što će se zapravo dogoditi jest da će vam upadati u glazbu i pokušavati prodati stvari. Oglašavanje temeljeno na vašim playlistama," predviđa jedan komentator. Drugi nadodaju kako bi AI mogao ići i korak dalje te "pokušavati prodati uvjerljivo zvučeće proizvode koji zapravo ne postoje." Strah od toga da će se plaćeni servis bez oglasa pretvoriti u novu platformu za personalizirano oglašavanje glavni je razlog zašto mnogi već sada prijete otkazivanjem pretplate.

Opća zasićenost agresivnim guranjem umjetne inteligencije u svaki aspekt digitalnog života također je jedna od dominantnih tema. "Tako mi je drago što uskoro mogu u mirovinu, preseliti se u kolibu i ne morati čuti riječ 'AI' više od 400 puta dnevno," piše jedan korisnik. Drugi navode kako već sada aktivno izbjegavaju i negativno ocjenjuju bilo kakav video sadržaj na YouTubeu koji koristi AI naraciju.

Jedan stariji korisnik podijelio je i živopisnu anegdotu s kraja 70-ih godina iz kluba u New Yorku, kada je DJ odlučio početi pričati preko glazbe. "Nakon početnog šoka zbog svetogrđa tog narcisa," piše, "nekoliko stotina krupnih, znojnih muškaraca bez majica počelo ga je gađati bocama piva." Njegova poruka mlađim generacijama je jasna: "Zbunjuje me s*anje koje vi djeca trpite. Zašto ste svi tako poslušni? Recite Googleu da to smota i gurne tamo gdje sunce ne sja."

Iako postoji i poneki glas koji kaže da bi značajka najave pjesme i izvođača bila korisna, primjerice dok slušate glazbu sa slušalicama bez mogućnosti da pogledate u mobitel, čak i ti korisnici odmah izražavaju sumnju da će implementacija biti tako jednostavna i korisna. Umjesto toga, očekuju "AI smeće" koje će biti neprecizno, nametljivo i u konačnici služiti isključivo interesima kompanije, a ne poboljšanju korisničkog iskustva.

Čini se da je YouTube Music ovim potezom dirnuo u osinje gnijezdo, podsjetivši korisnike zašto su uopće napustili tradicionalni radio i okrenuli se plaćenim servisima. Njihova poruka je glasna i jasna: žele kontrolu nad onim što slušaju, bez prekida, bez reklama i definitivno bez brbljavog AI DJ-a.



