Nova funkcija na YouTubeu i u Hrvatskoj: obožavatelji mogu "hajpati" svoje omiljene kanale

Nova funkcionalnost Hype, dostupna odnedavno i kod nas, omogućava gledateljima promovirati kreatore s manje od 500.000 pretplatnika, dajući im priliku za veću vidljivost i plasman na posebne ljestvice

Sandro Vrbanus nedjelja, 31. kolovoza 2025. u 19:34

YouTube je službeno proširio svoju novu funkciju nazvanu "Hype" na 39 zemalja, uključujući tržišta poput SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Indije, ali i Hrvatske. Ta je opcija predstavljena prošle jeseni, a osmišljena je kao alat za podršku manjim kreatorima. Primarna joj je funkcija dati obožavateljima priliku da aktivno pomognu svojim omiljenim malim kanalima, onima s manje od 500.000 pretplatnika, kako bi ovi stekli veću prepoznatljivost i globalnu slavu. Cilj je, kako navode iz YouTubea, olakšati proboj talentiranim autorima koji se često teško ističu u moru sadržaja.

Hypeanjem do uspjeha

Mehanizam funkcionira tako da gledatelji mogu "hajpati", odnosno podržati, do tri videozapisa tjedno po jednom kreatoru. Svaki "hype" (u prijevodu pomama, pompa, napuhavanje, uzbuđenje…) donosi bodove videu, čime se on kvalificira za rangiranje na novoj ljestvici popularnosti unutar izbornika "Explore". Ključni element sustava je davanje prednosti manjim kanalima – što je broj pretplatnika niži, to je bonus dobiven "hypeom" veći, čime se nastoji osigurati ravnopravnija prilika za otkrivanje novih autora.

Kako bi se potaknulo korištenje nove funkcije, YouTube je uveo niz promjena. Za gledatelje je dodan poseban "Hype" gumb izravno ispod videa, čime je iskazivanje podrške pojednostavljeno. Videozapisi koji prikupe dovoljnu podršku dobit će oznaku "hyped" kako bi bili lakše uočljivi, a korisnici će moći filtrirati svoj početni zaslon kako bi im se prikazivao isključivo takav sadržaj. Platforma će također slati obavijesti kada je video koji je korisnik podržao blizu vrha ljestvice, dok najaktivniji fanovi mogu zaslužiti i mjesečnu značku "hype star".

Pomoć manjim kreatorima

S druge strane, kreatorima su na raspolaganje stavljeni novi alati za praćenje uspjeha. Unutar mobilne aplikacije YouTube Studio sada mogu vidjeti točan broj prikupljenih "hypeova" i bodova za svaki pojedini videozapis. U sklopu standardne video analitike dodana je i nova kartica posvećena isključivo ovoj novoj metrici.

Iz YouTubea najavljuju da je ovo tek početak razvoja funkcije te da su u pripremi dodatne nadogradnje. Uskoro se planira uvođenje ljestvica popularnosti za specifične kategorije, poput videoigara ili mode, što će omogućiti ciljano otkrivanje novih i manjih kreatora unutar pojedinih niša.



