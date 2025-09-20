Youtuberi primijetili pad broja pregleda, iza svega je možda tihi rat protiv adblockera

Brojni kreatori od sredine kolovoza bilježe drastično nižu gledanost svojih videa. Iako YouTube šuti, čini se da problem ne leži u samoj platformi, već u ažuriranju popularnih lista za blokiranje oglasa

Brojni kreatori sadržaja na YouTubeu tijekom su posljednjih otprilike mjesec dana počeli izražavati zabrinutost zbog značajnog i neobjašnjivog pada broja pregleda na njihovim videima. Trend, koji je kako se čini započeo sredinom kolovoza, kod nekih je kanala uzrokovao drastične padove u statistikama gledanosti, što je potaknulo brojne teorije o mogućem uzroku – od promjena u algoritmu platforme, preko novih alata za verifikaciju dobi korisnika, pa do rješenja za blokiranje oglasa koja mnogi gledatelji koriste.

S vremenom se iskristaliziralo najizglednije objašnjenje. Ono upućuje na to da YouTube ne broji ispravno preglede korisnika koji koriste adblockere. Na taj su problem prvi ukazali kreatori, koji su primijetili da im broj pregleda koji dolaze s televizora, mobitela i tableta ostaju stabilnima, dok je gledanost s računala, gdje se adblockeri najčešće koriste, pala za otprilike 50%. Slične podatke unutar svojih statistika potvrdio je i TechLinked, jedan od kanala pod kapom jednog od najvećih tehnoloških youtubera, Linus Tech Tipsa.

Službeni odgovor

Iako YouTube tvrdi da "ne postoji sustavni problem koji utječe na kreatore", u svojoj su službenoj objavi natuknuli moguće objašnjenje. Naveli su kako "rješenja za blokiranje oglasa i druge ekstenzije mogu utjecati na točnost prijavljenih brojeva pregleda", dodajući da kanali čija publika u većoj mjeri koristi takve alate mogu primijetiti veće fluktuacije. Platforma je pritom odbacila teorije o novim AI alatima za provjeru dobi kao uzroku problema.

Dodatne argumente u prilog teoriji o adblockerima dodaje informacija da je "EasyList", popularna lista filtera koju koriste brojni adblockeri, ažurirana 11. kolovoza. Tom je prilikom u nju dodano pravilo koje blokira adresu youtube.com/api/stats/atr, za koju se pretpostavlja da je zadužena upravo za bilježenje statistike o pregledima. Korisnici mogu ručno izmijeniti postavke svojih ekstenzija kako bi osigurali da se njihovi pregledi i dalje broje, no malo je vjerojatno da je to ikome dovoljno bitno da bi se time zapravo i pozabavio.

Posljedice "tihog rata"

Zanimljiv je podatak, koji je ranije iznio Linus Tech Tips, da unatoč padu broja pregleda, prihodi od oglašavanja nisu zabilježili pad. To ide u prilog teoriji da sustav jednostavno ne registrira preglede koji ionako ne bi bili monetizirani zbog blokiranja oglasa. Dakle, iako problem za kreatore nije nužno u padu zarade, netočna statistika gledanosti otežava im analizu uspješnosti sadržaja i razumijevanje vlastite publike.

Ovakav slijed događaja otkriva koliko velik postotak publike zapravo aktivno izbjegava sve iritantnije oglase na YouTubeu, dajući platformi dodatno opravdanje za njihove sve intenzivnije napore u borbi protiv korištenja takvih alata.