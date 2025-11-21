Gemini sada prepoznaje slike koje je generirao

Gemini sada može prepoznati slike koje je generirao, a uskoro će moći prepoznati i sadržaj kojeg su generirali i alati drugih tvrtki

Google je uveo novu funkciju unutar aplikacije Gemini koja korisnicima omogućuje provjeru je li neka slika generirana ili uređena pomoću AI-a. Kako bi se provjera obavila, dovoljno je samo upitati Gemini je li slika AI generirana nakon čega kreće brza analiza i odgovor.

U početku će se provjera odnositi samo na fotografije, no Google najavljuje da uskoro stiže i podrška za provjeru videa i audio sadržaja. Ističu također i da će se funkcija s vremenom proširiti i izvan same aplikacije, što uključuje i Googleovu tražilicu.

Ipak, najveće proširenje stići će kada Google uvede podršku za industrijski C2PA sustav vjerodajnica sadržaja. Trenutna provjera temelji se isključivo na SynthID-u, Googleovom nevidljivom AI vodenom žigu, dok će C2PA omogućiti prepoznavanje sadržaja generiranog u širokom spektru AI alata, uključujući i OpenAI-jev Sora model.

Uz to, Google je potvrdio da će slike nastale njihovim nedavno predstavljenim modelom Nano Banana Pro dobiti ugrađene C2PA metapodatke.