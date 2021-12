Australski monolit služit će kao "crna kutija" za Zemlju

Znanstveno-umjetnički nekomercijalni projekt "Earth Black Box" početkom sljedeće godine službeno će biti pokrenut u Australiji. Tamo će, na zapadnoj obali Tasmanije, na jednog granitnoj, geološki iznimno stabilnoj stijeni, biti podignut ogromni čelični monolit, koji će mnoge podsjetiti na Kubrickov film 2001: Odiseja u svemiru. Njegova namjena je – poslužiti kao "crna kutija" u slučaju potpune klimatske katastrofe na Zemlji, koja bi mogla izbrisati našu civilizaciju.

Monolit će biti izrađen od čelika debljine 7,5 centimetara. Dimenzije će mu biti impresivne, 10x4x3 metra, i kao takav, velik i čvrst, osmišljen je da nadživi ljude na Zemlji, što god da se dogodi.

Trajni zapis o izumiranju ljudi

Unutar monolita pokretači projekta će smjestiti svu silu modernih tehnologija. Na krovu će se nalaziti malena solarna elektrana koja će ga napajati energijom, bit će tu i set baterija za pričuvu, a ono najbitnije bit će skriveno unutar debelih čeličnih zidova – velika količina diskova za pohranu podataka, povezana s Internetom, koja će prikupljati podatke o klimatskim promjenama.

Primarno će fokus biti na dva seta podataka. Jedan od njih bit će precizna klimatološka mjerenja, tj. podaci o temperaturama na tlu i u oceanima, kiselosti oceana i količinama ugljikovog dioksida u atmosferi. Bilježit će se i drugi podaci koji bi mogli razjasniti katastrofu ljudske civilizacije – promjene u korištenju obradive površine, rast ili pad svjetske populacije, korištenje energije u svijetu, ali i izdvajanja za vojsku.

Drugi set podataka bavit će se onim kontekstualnima. Tako će monolit na svoje diskove aktivno prikupljati novinske naslove i tekstove te objave s društvenih mreža, odnosno sve novosti povezane s klimatskim promjenama.

Učenje na našim greškama

"Ideja je da, u slučaju da nas zadesi klimatska katastrofa, ovaj neuništivi uređaj za snimanje ostane iza nas, tako da, tko god ostane na životu, ima dovoljno podataka da nešto nauči iz našeg primjera", pojašnjavaju iz marketinške tvrtke Clemenger BBDO, koja je pokrenula projekt. Osim toga, projekt šalje dodatnu poruku svjetskim liderima o nužnosti djelovanja protiv klimatskih promjena.

Diskovi koji će se nalaziti u monolitu već se polako pune podacima. Prvi od njih dolaze s nedavno održanog klimatskog samita COP26. Monolit će biti izgrađen tijekom sljedeće godine i dobit će kapacitet pohrane za narednih 30-50 godina, s planom nadogradnje kako bi mogao snimati podatke kroz stotine, ako ne i tisuće godina.

No, kako će netko u dalekoj budućnosti pročitati te podatke? Njegovi autori smatraju da će buduća civilizacija, tko god to bio, imati dovoljno znanja da prodre kroz debele čelične zidove i razumije osnovnu simboliku. Uspije li im to, ne bi trebali imati problema s dekodiranjem podataka, koji će biti zapisani na nekoliko različitih načina.