Bacanje medicinskog biserja by Doc (#12) - O defibrilaciji i vjetrovima

Ako vam je to oduvijek bilo logično, ali za to niste imali dokaza, znajte da ste ipak u pravu: nekoliko istraživanja je dokazalo da u prosjeku, što je osoba nižeg IQ, to je sklonija impulsivnijem ponašanju i ima kraći "decision delay time" (dakle, sklona je donositi odluke nakon kraćeg vremena razmišljanja nego inteligentnije osobe), te je stoga sklonija nedoumice i sukobe rješavati emocijama umjesto razumom.