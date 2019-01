Bacanje medicinskog biserja by Doc (#19) - Četkanje zuba i spavanje u čarapama

Bradavice (one izrasline po koži šaka i stopala, a ne one na dojkama, perverznjaci jedni!) se učinkovitije otklanjaju ljepljivom trakom (duct-tape) nego klasičnom medicinskom metodom krioterapije (smrzavanjem), što je dokazano vrlo ozbiljnim istraživanjem objavljenim u medicinskom časopisu "Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine".

Dvomjesečna primjena duct-tape terapije otklonila je 85% bradavica, a dvomjesečna krioterapija oko 60%.