Coca-Cola opet ima blagdansku reklamu koju je generirao AI

Coca-Cola je prošle godine izbacila tri AI reklame s čudnim licima i kotačima koji lebde po snijegu. Usprkos kritikama, ove su godine odlučili napraviti 'popravni ispit' s novom reklamom naziva 'Holidays Are Coming'

Coca-Cola je ponovno odlučila posegnuti za umjetnom inteligencijom u svojoj novoj blagdanskoj kampanji, no reakcije javnosti nisu nimalo tople. Nakon što su prošlogodišnji AI oglasi izazvali kritike zbog neprirodnih pokreta i čudnih lica, Coca-Cola se vratila s još jednim eksperimentom koji je, barem prema komentarima na društvenim mrežama, vizualno još neugodniji.

Reklama „kreativnog“ naziva Holidays Are Coming pokušava izbjeći problem generiranja realističnih ljudi tako što u glavnim ulogama ima životinje. Iako životinje svakako izgledaju bolje nego prošlogodišnji AI ljudi, realizacija i dalje nije na visokoj razini. Kroz cijelu jednominutnu reklamu mijenja se stil animacije, a životinje se kreću neprirodno i pomalo uštogljeno.

„Čini se da Coca-Cola još uvijek nije naučila lekciju o umjetnoj inteligenciji“, „Sjećate li se vremena kada se plaćalo prave animatore da stvaraju reklame s dušom? Sad sve radi bezdušni AI“, „Ništa ne vrišti 'blagdanski duh' kao otpuštanje odjela za grafički dizajn u ime 'napretka i pomicanja granica'“, samo su neki od negativnih komentara gledatelja ispod reklame na YouTubeu.

Coca-Cola je kampanju realizirala u suradnji sa studijima Silverside i Secret Level koji iza sebe već imaju sličnih AI projekata. Na ovom je projektu sudjelovalo oko 100 ljudi, a da se sve to napravi bilo je potrebno generirati više od 70.000 video isječaka.

Tvrtka nije otkrila koliko je reklama koštala, ali navodi da je proces bio znatno brži i jeftiniji od tradicionalnog snimanja.

„Prije smo morali početi snimanje i pripreme čak godinu dana unaprijed. Sada sve možemo završiti za otprilike mjesec dana“, rekao je za Wall Street Journal Manuel Arroyo, glavni direktor marketinga Coca-Cole.