10 najboljih "pljačkaških" filmova svih vremena

Već smo s listama obradili gangsterske i osvetničke filmove – dva podžanra zastupljena od gotovo pa samih početaka igranofilmskih ostvarenja. No o još jednom podžanru nismo pisali, iako je jednako popularan tijekom čitave povijesti filmskog medija. Posrijedi su, dakako, "pljačkaški" filmovi (eng. heist movies)!

Već je Velika pljačka vlaka (The Great Train Robbery, 1903) Edwin S. Portera, sadržavala elemente onoga što će postati (uže) pljačkaški, odnosno (šire) kriminalistički film – iako je često pogrešno navođena kao prvi vestern – a temelj podžanrovskog „kalupa”, kako ga danas poznajemo, postavili su filmovi nastali nakon Drugog svjetskog rata (primjerice Džungla na asfaltu /The Asphalt Jungle, 1950/ koja je najzaslužnija za popularizaciju podžanra ili Uzaludna pljačka /The Killing, 1956/ – o kojoj više kasnije). Nakon njih su i Francuzi dali svoj danak kanonu filmova o pljačkama, a poslije zatišja osamdesetih, podžanr se vratio u stilu.

Filmovi o pljačkama obrću klasični postulat detektivskog filma te, umjesto da pratimo one koji sprječavaju zločin, navijamo za likove koji ga planiraju. To je žanr opsesije procesom – skice na salveti, tlocrt trezora, tajmiranje svakog postupka – koja čini prvi korak uobičajene formule – priprema, izvedba i posljedice jedne pljačke. Često se usput okupi šarolik tim (svatko sa svojom jedinstvenom vještinom), netko tijekom posla nastrada, a netko, naravno, izda ostatak bande. I taman kad pomislite da će svi otići na jahtu, sudbina se nasmiješi. „Još samo jedan posao”.

U nastavku donosimo listu najboljih pljačkaških filmova s putokazima kroz razne epohe i pristupe. Naslovi su odabrani kombinacijom subjektivnog i „objektivnog” pristupa (Metascore, Tomatometer, Popcornmeter i IMDb). Napominjemo kako su filmovi o pljačkama najčešće žanrovski heterogeni, te da je odabran maksimalno jedan film po serijalu i jedan film po redatelju. Počnimo s desetim mjestom.

10) Neobična banda (Bande à part, 1964)

Za početak odmah netipičan film – u odnosu na „kalup” koji smo spominjali. Prema filmskom leksikonu, posrijedi je „svojevrsni vestern predgrađa”, žanrovski mješovit film stjegonoše francuskog novog vala – Jean-Luca Godarda – koji prati Franza (S. Frey), Arthura (C. Brasseur) i Odile (A. Karina, tadašnja Godardova supruga i muza), mladu djevojku koja dvojcu otkriva da njena stanodavka čuva deset tisuća franaka u nezaključanom ormaru. Kako Arthura njegov vlastiti ujak pritišće zbog novca koji mu duguje, Arthur i Franz ju odluče opljačkati...

Izvor: YouTube/Sony Pictures Entertainment

9) Vozač (Baby Driver, 2017)

I odmah na idućem mjestu – film Edgara Wrighta koji najčešće ne bi ušao na listu „najboljih filmova o pljačkama”. Sada osam godina star film, Vozač je film s vrhunskim scenama potjere, odličnim soundtrackom (koji ima posebnu ulogu u pripovijedanju) i šutljivim protagonistom – koji je revitalizirao žanr. Mladi vozač „Baby” (Ansel Elgort), nevjerojatno vješt, vozi pljačkaše uz taktove glazbe u ušima. Šef zločinačkog orkestra je Doc (Kevin Spacey), a glazbenu pratnju čine Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza González) i Bats (Jamie Foxx). Uz spektakularne potjere, Vozač je i priča o traumi, dugovima i pokušaju da „još jedan posao” doista bude posljednji. Zabavno, moderno i zarazno poput refrena kojeg ne možeš prestati pjevušiti. Bellbottoms, bellbottoms, bellbottoms...

8) Oceanovih jedanaest (Ocean's Eleven, 2001)

Nakon dva neočekivana filma, na broju osam nalazi se vjerojatno najočekivaniji film na popisu – Oceanovih jedanaest! Danny Ocean (George Clooney) i desna mu ruka Rusty (Brad Pitt) skupljaju ansambl talenata — od mladog džepara Linusa (Matt Damon) do specijalista za razaranje Basha (Don Cheadle) — kako bi opljačkali trezore Terryja Benedicta (Andy García). Soderbergh kombinira sjaj Las Vegasa, drugim riječima odličnu scenografiju, uz klasičnu priču, sjajnu glumačku postavu te kreativnu montažu kako bi stvorio film na razmeđi kriminalističkog filma i komedije. Inače, rijetko je poznata informacija je film remake ranijeg istoimenog ostvarenja.

7) Uzaludna pljačka (The Killing, 1956)

Film koji smo već spominjali na listi gangsterskih filmova koje ste možda propustili. Zaboravljeni Kubrickov (treći po redu) uradak prati tim od petero ljudi koji pomno organizira pljačku trkališta konja. Minuciozno razrađen plan zahtijeva pažljivo vremensko usklađivanje svih aktera kriminalnog pothvata, a stvari se ubrzo zakompliciraju. Uzaludna pljačka je udžbenik za klasičan film pljačke u kojem se perfektno planirani zločin raspada zbog ljudske slabosti.

6) Početak (Inception, 2010)

Osvajač četiri Oscara, Početak Christophera Nolana nije, dakako, tipičan film o pljački. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) vodi tim sastavljen od Arthura (Joseph Gordon-Levitt), Ariadne (Elliot Page), Eamesa (Tom Hardy), Yusufa (Dileep Rao) i Saita (Ken Watanabe). Cilj nije krađa specifičnog objekta, već „ubacivanje” ideja u podsvijest Roberta Fishera (Cillian Murphy). Nolan spaja žanr sa SF-om i elementima trilera, a film u kanonu stoji kao jedan od ambicioznijih „žanrovskih križanaca” 21. stoljeća.

Izvor: YouTube/Warner Media

5) Pasje poslijepodne (Dog Day Afternoon, 1975)

Pljačka koja se pred našim očima raspada i pretvara u dramu. Sonny (Al Pacino) i Sal (John Cazale) upadaju u brooklynsku banku misleći da je riječ o brzom poslu; blagajna je poluprazna, plan slabo razrađen, a ljetna sparina sve otežava. Banka se u trenu pretvara u pozornicu opsade: vani „publika” i kamere, unutra taoci i nervoza. Motiv ovog puta nije glamurozan kako to običava biti, već je posrijedi očaj: Sonny pokušava prikupiti novac za operaciju (promjene spola) partnera Leona (Chris Sarandon)...

4) Vrućina (Heat, 1955)

Vrućina je vrhunski primjer žanra, epski film koji suprotstavlja dva vrhunska profesionalca – pljačkaša (Robert De Niro) i detektiva (Al Pacino). Film krase odlična režija, hipnotična glazba Elliota Goldenthala, briljantno snimljene scene pljačke i vjerojatno najslavniji razgovor „licem u lice“ između De Nira i Pacina. Jednako kao i Oceanovih jedanaest, rijetko je poznat podatak da je Vrućina zapravo remake ranije filma – ovog puta istog redatelja (Michael Mann je 1989. godine snimio TV film L.A. Takedown).

3) Obračun među gangsterima (Rififi, 1955)

Najveći problem savršenog zločina je to što ga planira nesavršeni čovjek, pokazalo se to točnim i u stvarnim člancima u tiskovinama, u Zločinu i kazni, kao i u nizu drugih umjetničkih djela – uključivo s odličnim francuskim filmom Rififi iz 1955. godine. Tony le Stéphanois (Jean Servais) i ekipa — Jo (Carl Möhner), Mario (Robert Manuel), César (Jules Dassin) — planiraju pljačku draguljarnice s nevjerojatnom pedantnošću. Slijedi čuvena, gotovo polusatna sekvenca bez riječi: simfonija pokreta koja prikazuje čitav proces. No, onda tragedija počinje kucati na vrati: osvete, otmica djeteta i pitanje – koliko košta lojalnost?

2) Psi iz rezervoara (Reservoir Dogs, 1992)

Prvijenac Quentina Tarantina je potencijalno najbolja studija u povijesti filma o tome kako snimiti film o pljački bez novaca. Naime, samo nikad ne pokažete pljačku. Samo.

Skupina pljačkaša s nadjenutim nadimcima — Mister White (Harvey Keitel), Mister Orange (Tim Roth), Mister Pink (Steve Buscemi), Mister Blonde (Michael Madsen) — bježe nakon posla koji je pošao po zlu. Tarantino od pljačke radi studiju paranoje i karaktera uz odličan dijalog, sjajan humor i nezaobilazno nasilje koje je provodni motiv čitavog autorovog opusa. Psi iz rezervoara su fenomenalan nezavisan film koji s minimalnim sredstvima postiže maksimalan učinak i ostavlja iza sebe nacrt – kako kreativnošću možemo nadići „tanak” budžet.

1) Crveni krug (Le cercle rouge, 1970)

I na broju jedan – Jean-Pierre Melville, briljantan francuski redatelj, jedan od prvih potpuno neovisnih Francuza koji je ostvario uspjeh i u komercijalnom i u umjetničkom smislu. Njegov egzistencijalistički, ali elegantan pristup film noiru i kasnijim neo-noir filmovima, od kojih su mnogi kriminalističke drame, imao je velik utjecaj na buduće generacije sineasta.

Crveni krug, omiljeni film Johna Wooa, prati Coreyja (Alain Delon), tek pušten iz zatvora, sreće bjegunca Vogela (Gian Maria Volonté) i bivšeg policajca Jensena (Yves Montand) – s kojima planira veliku pljačku draguljarnice. Film je jedan od vrhunaca Melvilleova opusa, a posebno se pamti duga (27 minuta) sekvenca pljačke bez ijedne izgovorene riječi. Masterclass napetosti i tihog pripovijedanja, pripovijedan kroz Melvilleov prepoznatljiv minimalistički stil, potencijalno je i najbolji film unutar podžanra.

Uz istaknutih deset, u nastavku se nalaze filmovi koji su umalo dospjeli na listu (ujedno i topla preporuka): Privedite osumnjičene (The Usual Suspects, 1995), Divlja horda (The Wild Bunch, 1969), Grad lopova (The Town, 2010), Sve ili ništa (Hell or High Water, 2016), Posljednja pljačka (Sexy Beast, 2000), Bonnie i Clyde (Bonnie and Clyde, 1967), Lopov (Thief, 1981), Držite lopova (To Catch a Thief, 1955), Džungla na asfaltu (The Asphalt Jungle, 1950), Prijatelji Eddieja Coylea (The Friends of Eddie Coyle, 1973), Dobar posao u Italiji (The Italian Job, 2003), Žalac (The Sting, 1973), Riba zvana Wanda (A Fish called Wanda, 1988), Tri kralja (Three Kings, 1999), Jackie Brown (1997), Daleko od očiju (Out of Sight, 1998) i mnogi drugi...