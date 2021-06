I Kina i NASA podrobnije će istražiti brojna opažanja NLO-a

Neidentificirani leteći objekti, NLO-i, posljednjih su mjeseci iz domene teorija zavjere, gdje su se najčešće spominjali, došli i u mainstream medije kao legitimni neobjašnjivi fenomeni. O njima sada otvoreno pričaju piloti, mornarički časnici i svi ostali koji su proteklih godina imali zabilježene i dokumentirane susrete s letjelicama nepoznatog porijekla i čudnog ponašanja. Objava nekoliko video zapisa iz arhiva Mornarice SAD-a potaknula je tamošnje vlasti na osnivanje radne skupine čije zaključke bi javnost trebala, zajedno sa Senatom, vidjeti krajem ovog mjeseca.

NASA je znatiželjna

No, nisu Pentagon i njihov tim jedini koji žele doznati što to piloti viđaju na nebu, a da se ne može poistovjetiti s nekom postojećom tehnologijom. Novi šef NASA-e Bill Nelson za CNN je potvrdio kako i američka svemirska agencija pokušava razjasniti što stoji iza misterioznih letećih pojava. Kazao je kako nikome, pa niti najvišim ešalonima u NASA-i, nije jasno što bi mogli biti iznimno brzi i okretni leteći objekti koje su prijavili i snimili mornarički piloti.

Nelson je rekao i kako ne vjeruje da je bilo što od viđenoga dokaz da izvanzemaljci posjećuju Zemlju, "jer bi on to već znao". No, isto tako poručio je da je prerano da se takvi zaključci odbace. "Ne znamo je li porijeklo izvanzemaljsko. Ne znamo ni je li neprijateljsko. Ne znamo niti je li riječ o optičkom fenomenu. Za potonje ipak mislimo da nije, zbog karakteristika koje su piloti opisali. No ključno je da želimo saznati", kaže prvi čovjek NASA-e.

U toj agenciji nisu pokrenuli posebnu radnu skupinu koja se bavi ovim fenomenima, ali su svojim stručnjacima dali zeleno svjetlo da istraže sve o toj temi što misle da je vrijedno istraživanja.

Kinezi se već bave NLO-ima

S druge strane svijeta, iz Kine, dolazi informacija kako njihova vojska, Narodnooslobodilačka armija Kine, ima svoj tim ljudi koji radi na istraživanju NLO-a. Oni se bave istraživanjem sve većeg broja susreta vojnih i civilnih pilota s "neidentificiranim zračnim uvjetima" u kineskom zračnom prostoru. Pod ovim nazivom također podrazumijevaju slučajeve kada piloti primijete neobično ponašanje letjelica za koje ne mogu utvrditi porijeklo i vrstu.

China military uses AI to track rapidly increasing UFOs https://t.co/ZUx5EL0ifv — SCMP News (@SCMPNews) June 4, 2021

Kineska vojska na analizi NLO-a angažirala je i sustave pogonjene umjetnom inteligencijom, piše South China Morning Post, koji pretražuju i analiziraju velike količine podataka u potrazi za odgovorima. AI je koristan jer može "razmišljati" drugačije od ljudi, kažu, i može povezivati velik broj podataka kako bi naveo analitičare na ispravne zaključke o tome što je dovelo do opažanja neobjašnjivih letjelica – neprijateljska zemlja, amaterski avijacijski entuzijasti, priroda ili "drugi izvori".

U svakom slučaju, Kinezi također smatraju da bi NLO-i, što god oni bili, mogli predstavljati prijetnju nacionalnoj sigurnosti.