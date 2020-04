Inženjer košarkaš osmislio koš koji je gotovo nemoguće promašiti

Inženjer Shane Wighton iz Sjeverne Karoline prije otprilike godinu dana sudjelovao je na jednom inženjerskom hackatonu na kojem su dolazile razne ideje za izradu predmeta koji bi ljudima pali na pamet. U sklopu promišljanja što bi to bila "najgluplja stvar koju volimo, a da je pritom i impresivna", netko je predložio da izrade košarkaški koš i pripadajuću mu ploču koji bi onemogućili promašiti koš loptom.

U konačnici tada nisu to i izradili, ali je spomenutom Wightonu ideja ostala na umu. Kada je nedavno završio u izolaciji s previše slobodnog vremena, prihvatio se realizacije nepogrešivog koša – i nedavno na YouTubeu podijelio svoje rezultate. Impresivno jest, košarku ljudi vole, a koliko je cijela stvar "glupa", procijenite sami.

"Fokusiranje" šuta

Simulacije putanje lopte

Inženjerskim pristupom Wighton je došao do rješenja: potrebno je ploču koša učiniti konkavnom, poput satelitske antene. Njezin oblik mora pratiti kompliciranu parabolu koja će osigurati da se lopta u najvećem broju slučajeva odbije upravo u koš – bez obzira odakle je upućena i u koji dio ploče je udarila. Do konačnog oblika došao je nizom računalnih simulacija koje dobro opisuje u priloženom videu. U pozadini svega stoji jednostavna fizika, no u stvarnom svijetu lopta može imati čudne putanje i rotacije, pa je sve to, koliko je moguće, uračunato u ovaj model.

Na temelju računalnog nacrta nastao je 3D model, koji je uz pomoć CNC glodalica izrađen od drva, za probu. Kao što se može vidjeti – stvar je uspjela iz prve. Već sada ovaj je koš gotovo nemoguće promašiti, sve dok bacate loptu u paraboli prema njemu i ne promašujete ploču. Manji problem predstavljaju tek šutovi koji udaraju u donje uglove ploče, no već postoji i plan za ispravak.

Autor ovog nepogrešivog koša kaže kako ga planira izraditi u finalnom obliku od stakloplastike, ali aktivno igrati na njemu ili ga komercijalizirati ne misli. Složit ćete se, ubilo bi to draž "loptanja pod obručima".