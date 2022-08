Koliko je zapravo velika – milijarda?

Velika je vjerojatnost da ste posljednjih dana u medijima mnogo puta pročitali riječ "milijarda", najčešće vezanu uz neku valutu (ili krađu). Milijardama se tako često možemo razbacivati u govoru ili mislima, ali nam ne znači mnogo kada netko kaže da je bogatstvo Elona Muska 250 milijardi dolara, da je Europska unija odustala od naplate kazne od milijardu eura, da Instagram broji 2 milijarde korisnika, ili pak ili da se u našoj galaksiji nalazi između 100 i 400 milijardi zvijezda, kao i da je svemir je star približno 13,8 milijardi godina.

Ljudski mozak nije evoluirao da bi mogao intuitivno dokučiti tako velike brojeve, pa mu treba pomoć u vizualizaciji. Pokažimo stoga zorno, kroz matematičke i vizualne primjere, koliko je jedna milijarda zapravo – velika.

Brojevi i brojanje

Milijarda se može zapisati kao 109, 1.000.000.000, tisuću milijuna, ili se označiti prefiksom giga- (G).

Milijarda sekundi iznosi nešto manje od 32 godine (točnije: 31 godina, 8 mjeseci, 19 dana, 1 sat, 46 minuta i 4 sekunde). Kada biste brojali do milijarde, pod pretpostavkom da vam za jedan broj (pogotovo kada postanu zaista veliki) treba 3 sekunde, do jedne biste milijarde došli za nešto više od 95 godina.

Odlučite li hodati milijardu koraka, pod uvjetom da vam je svaki korak dug u prosjeku 70 centimetara, prehodali biste 700.000 kilometara, odnosno mogli biste prehodati opseg Zemlje oko 17,5 puta.

Vizualizirano: milijun nasuprot milijarde

Omjer jedne kune i jedne tisuće kuna, jednak je omjeru jedne tisuće i jednog milijuna kuna, što je pak jednako omjeru milijuna kuna i milijarde kuna.

Kada biste milijardu kuna pretvorili u novčanice od 100 kuna, pa ih položili uzduž, jednu do druge, bio bi to niz dug 1.380 kilometara – što je cestovna udaljenost od Zagreba do Amsterdama.

Poslažete li te novčanice u savršeni snop jednu na drugu, on bi dosegnuo više od kilometar u visinu. Površinom bi te novčanice prekrile oko 95.000 m2, odnosno 9,5 hektara.

Novčanica od 100 kuna dimenzija je 138 x 69 mm

Kako zaraditi milijardu?

Recimo da odlučite (pošteno) zaraditi milijardu kuna, pa nakon svih troškova, od plaće uspijete uštedjeti 100 kuna na dan. Matematika kaže da bi vam trebalo 10 milijuna dana, pa biste tim tempom štedjeti morali duže od 27.397 godina.

U tom naumu ne biste uspjeli niti da uštedite 1.000 kuna dnevno: tada biste milijardu (ne računajući kamate) na računu imali kroz nešto manje od 2.740 godina.

Kako potrošiti milijardu?

Uplati li vam netko danas na račun milijardu kuna, a vi odlučite to potrošiti za života, i to bi bio izazov. Recimo da niste u cvijetu mladosti, pa se odate trošenju kako biste se što prije riješili bogatstva: odlučite tako da ćete spiskati 100.000 kuna – svakog dana! Tim tempom svoju biste milijardu potrošili za 10 tisuća dana, odnosno za 27 godina i 3 mjeseca.