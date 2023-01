"Lice medvjedića" na Marsu kao izvrstan primjer pareidolije

Pareidolija je psihološki fenomen zbog kojega ljudi percipiraju značenje u apstraktnim pojavama. Fenomen se javlja kada gledamo u inače nasumične prizore, pa u njima "prepoznajemo" poznate nam strukture, likove ili, vrlo često, lica. Ta se pojava događa zbog prirode mozga, koji je evoluirao tako da brzo može prepoznati uzorke (primjerice, predatora skrivenog u grmlju). Prepoznavanje lica i drugih fenomena u povijesti je bilo presudno za preživljavanje, pa je samim time prisutno i u današnjem ljudskom mozgu.

Poznati primjeri pareidolije

Mozak tako pokušava pridodati značenje i smisao svemu što percipira, povezujući nove informacije s ranije stečenim znanjima – no, to može dovesti i do zabavnih primjera pareidolije, kada smo "sigurni" da vidimo nešto što, zapravo, ne postoji.

Medvjed na Marsu

Nakon kraćeg uvoda o psihološkoj pozadini percipiranoga, pogledajmo još jednom naslovnu sliku ove vijesti: nju je zabilježila sonda Mars Reconnaissance Orbiter, a prikazuje "najobičniju" nasumičnu strukturu Marsovog reljefa. U krugu, pukotini u tlu nastaloj vjerojatno uslijed slijeganja tla unutar velikog, odavno zatrpanog kratera, našlo se brdo zanimljivog oblika te dva manja kratera. Oni u ovoj konfiguraciji i orijentaciji "nepogrešivo" tvore prepoznatljiv nam prizor, lice medvjedića.

Ova je fotografija izabrana kao "slika dana", koju redovito odabire sveučilište u Arizoni. Snimljena je kamerom HiRise (High Resolution Imaging Experiment) na spomenutom orbiteru. Promjer "medvjeđe glave" na njoj je oko 2 kilometra. Pojašnjeno je i kako je moguće da je "nos" rezultat davne vulkanske aktivnosti, čemu u prilog ide i vidljivi urušeni vrh brijega. Samim time, logično bi bilo da je dvokilometarski krater davno bio popunjen lavom i drugim materijalom, što je dovelo i do slijeganja tla te kružne pukotine. "Oči" medvjedića su mlađi udarni krateri meteorita. Sve u svemu, ništa neobično za Mars, ali nama svakako zabavno za vidjeti.

Pareidolija i Mars stari su znanci: malena fotografija u kutu, snimljena sa sonde Viking 1 1976. godine, bila je dugo vremena poznata kao "lice na Marsu", dok se nije pojavila slika veće rezolucije s kamere HiRISE

Fotografiju "medvjedića" u punoj rezoluciji možete pronaći ovdje. Snimka je nastala 12. prosinca 2022. godine, s visine od 251 km.