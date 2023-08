"Nerdovska" web igra u kojoj igrač preuzima ulogu – operacijskog sustava

Zanimljiva open source igra stavit će igrača u ulogu OS-a, pa će morati upravljati procesima, dodjeljivati im procesore, memoriju i slično, baš kako to čine računala, s krajnjim ciljem – ne naljutiti korisnika

Kanadski developer Pier‑Luc Brault izradio je igru koju sam naziva "najštreberskijom" igrom ikada. Sve je započelo idejom, koja mu je pala na pamet prošle godine u studenome, a ide otprilike ovako: "Zamislite igru u kojoj ste vi operacijski sustav. Zadatak vam je upravljati CPU jezgrama, procesima, memorijom... Morate osigurati da procesi ne ostanu bez resursa, upravljati memorijom prema potrebama korisnika, a sve s ciljem da ga ne naljutite time što se prespori".

You're the OS!

Na temelju te ideje Brault je prionuo na posao, upogonio Python i WebAssembly, pa tijekom osam mjeseci pomalo razvio svoju igru. Kaže da mu je za to trebao efektivno jedan radni tjedan, ali se on "razvukao" na više mjeseci. U konačnici, sada je dostupna njegova igra You're the OS!, koju možete zaigrati u pregledniku.

U njezinom središtu su CPU jezgre i zadani procesi, a od igrača se zahtijeva da klikanjem dodjeljuje procese procesorima, pazeći da niti jedan ne "zablokira". Dogodi li se to, imaginarni će korisnik računala postati nestrpljiv i nasilno ugasiti proces. Dogodi li vam se to deset puta, korisnik će vas (tj. svoj operacijski sustav) resetirati i – igra je gotova.

Naravno, što duže igrate, dobivate na upravljanje sve više procesa, a manipuliranje memorijom i procesorima postaje sve zahtjevnije. Nakon određenog vremena oni zahtijevaju i više memorije nego što na raspolaganju imate RAM-a, pa ćete morati u "žongliranje" ubaciti i swap datoteke… Igra ima i nekoliko razina težine, prema kojima vam dodjeljuje količinu hardvera s kojim raspolažete i broj procesa koje morate kontrolirati.

Brault kaže kako je igra tu zbog zabave, a ne primarno edukativnog karaktera, iako se iz nje ipak može naučiti ponešto o funkcioniranju računala "iznutra". Osim što je možete zaigrati, ova je igra potpuno otvorenog koda, pa je cijela postavljena i na GitHub. Upute za igranje možete pronaći ovdje.