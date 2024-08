Od YouTube senzacije do Amazonove noćne more: 100-milijunsko ulaganje u Beast Games izmiče kontroli

Ambiciozni reality show "Beast Games" sa superpopularnom zvijezdom YouTubea, Jimmyjem Donaldsonom poznatijim kao MrBeast na čelu, trebao je biti zlatni rudnik za Amazonov streaming servis. Najavljen u ožujku, s rekordnom nagradom od 5 milijuna dolara, emisija je bila ključni element u strategiji Jennifer Salke, čelnice studija, da učvrsti Prime Video na tržištu televizijske reklame. Ideja je bila da će ga milijuni njegovih fanova slijediti na Amazonov Prime Video.

Mali tržišni udio, velika ulaganja

Ambiciozni projekt trebao je pospješiti gledanost, ali prije svega prodaju oglasa jer se računalo da će privući široku publiku i zainteresirati oglašivače. Unatoč značajnim investicijama u originalni sadržaj, Prime Video još uvijek ima manji tržišni udio u odnosu na konkurente. Prema Nielsenovim podacima, u lipnju je imao 3,1 posto udjela u gledanosti streaming kanala, što je bilo znatno manje od YouTubea (9,9%) i Netflixa (8,4%).

Izvor: Wikipedia

Amazon ulaže u kreiranje sadržaja i produkciju više nego druge medijske tvrtke koje smanjuju troškove. Prema analizi Ampere Analysisa, Amazon je povećao ulaganja u sportski i zabavni sadržaj za 1,7 milijardi dolara, do ukupno 13,6 milijardi dolara. Reuters također izvještava da Amazon planira više nego udvostručiti broj svojih kino izdanja, s trenutnih šest u 2024. godini na čak 16 u 2027. godini.

Očekivalo se da će spektakularna emisija poput "Beast Games" privući veliku publiku i oglašivače te tako ubrzati rast streaming servisa Prime Video.

Spremni umrijeti za MrBeasta

No, iza velikih najava showa "Beast Games" krije se niz problema. Insajderi otkrivaju portalu Deadline, specijaliziranom za praćenje show biznisa, da je Amazon od početka riskirao i kalkulirao te prepustio Donaldsonu gotovo neograničenu kreativnu slobodu. Ta odluka, motivirana željom za hitom, dovela je do brojnih kontroverzi, o kojima je detaljno izvijestio New York Times u članku pod naslovom "Spremni umrijeti za MrBeasta (i 5 milijuna dolara)". Iako je emisija obećavala veliku nagradu, najveću u povijesti streaminga i televizije, iskustvo natjecatelja bilo je daleko od glamura televizijskog sjaja.

Tisuće ljudi prijavilo se za sudjelovanje u emisiji, privučeni obećanjem izazovnih zadataka i mogućnošću osvajanja milijunske nagrade. S obzirom na MrBeastove već viđene ekstremne epizode, natjecatelji su očekivali da neće biti lagano. No, ispostavilo se da je stvarnost bila mnogo surovija.

Gladni, žedni, prevareni

Nakon dolaska na stadion u Las Vegasu, natjecatelji su se suočili s nizom problema koji su daleko nadilazili fizičke izazove. Osim intenzivnih natjecateljskih zadataka, natjecatelji su se žalili na nedostatak osnovnih potrepština poput hrane, vode i adekvatne medicinske skrbi. Mnogi su opisali nehigijenske uvjete, ograničen pristup tuševima i čistoj odjeći. Situacija je eskalirala tijekom jednog od snimanja kada je došlo do masovnog guranja, što je rezultiralo ozljedama nekoliko natjecatelja. Osim toga, mnogi su se osjećali prevarenima jer je broj natjecatelja bio znatno veći od onoga što je bilo najavljeno, što je smanjilo njihove šanse za pobjedu.

U odgovoru na optužbe, MrBeast je priznao "neočekivane logističke probleme" i najavio reviziju produkcijskog procesa. Neke eliminirane natjecatelje je odlučio nagraditi dodatnih 1000 dolara, no ova gesta nije umirila ogorčene natjecatelje.

Oglašivači oprezni

Posljedice su se odrazile na pregovore s oglašivačima, koji su postali oprezni zbog negativnog publiciteta. Unatoč tome, otkazivanje emisije, u koju je Amazon uložio gotovo 100 milijuna dolara, malo je vjerojatno. Razmatra se, međutim, odgoda emitiranja kako bi se ublažile štete po imidž kompanije.

Kontroverza oko "Beast Games" baca sjenu na cijeli sektor neskriptiranih emisija u Amazon MGM Studios, pogotovo s obzirom na sve veće troškove. Iako Amazon uživa solidnu reputaciju među oglašivačima, ali ovaj skandal predstavlja ozbiljan test. Hoće li kompanija uspjeti prevladati ovu krizu i zadržati njihovo povjerenje, tek će se vidjeti.