Papi Lavu ponudili stvoriti "AI papu", on je to glatko odbio

Ove je godine preminuo papa Franjo, često nazivan "najtehnološkijim" papom dosad, budući da se aktivno služio društvenim mrežama, imao električni automobil, poticao školu programiranja te često javno govorio i opasnostima digitalnog svijeta i umjetne inteligencije. Na njegovo je mjesto potom došao Amerikanac, papa Lav XIV, nešto mlađi i također vrlo svjestan aktualnog digitalnog svijeta.

Protiv "alternativnih činjenica"

U razgovoru za katolički portal Crux nedavno ga je novinarka upitala što misli o umjetnoj inteligenciji te prepoznavanju i očuvanju istine u vremenima kad društvenim mrežama vladaju deepfakeovi, dezinformacije i razni "AI lažnjaci".Kako zaštititi istinu? Evo što je papa Lav odgovorio:

"To je vrlo dobro pitanje. Ne znam imam li recept osim da ljudima stalno ponavljam da postoji istina, autentična istina. Nemam puno tolerancije kad čujem ljude kako kažu: 'pa ovo je alternativni skup činjenica', što smo već čuli. Ne – činjenice su činjenice. Čak i u ovih ograničenih tri mjeseca kao papa, jednom sam razgovarao s nekim tko mi je rekao: 'Je li sve u redu?' A ja sam rekao: 'Da, u redu sam, zašto?', 'Pa, pao si niz stepenice.' Rekao sam: 'nisam pao', ali negdje je postojao video u kojem su stvorili umjetnog papu, mene, kako padam niz stepenice dok hodam, i navodno je to bilo toliko dobro napravilo da su mislili da sam to ja. To je samo mali, ne pretjerano značajan primjer, ali je primjer onoga što se može napraviti."

Htjeli napraviti njegovu "kopiju"

"Nedavno me je netko tražio dozvolu da napravi umjetnog mene tako da svatko može ući na tu web-stranicu i imati osobni razgovor, audijenciju s 'papom', a taj umjetni papa bi im davao odgovore na pitanja", otkrio je Lav XIV, kazavši da za to nije dao dozvolu. "Ako postoji netko tko ne bi trebao biti predstavljen avatarom, rekao bih da je papa pri vrhu liste."

Osvrnuo se i općenito na umjetnu inteligenciju, pa kaže da nije nimalo protiv nje: "U medicini su postignuta sjajna dostignuća zahvaljujući AI-ju, i u drugim područjima isto. Ipak, u tome leži opasnost jer na kraju stvoriš lažni svijet i onda se pitaš – što je istina?". Dodao je da je također primijetio kako je ljudima privlačno konzumirati lažne vijesti i općenito lažni sadržaj, pa se on kao rezultat toga sve češće stvara. "Ljudi žele vjerovati u teorije zavjere, ljudi traže sve te lažne stvari, i to je vrlo razarajuće", zaključio je poglavar Katoličke crkve.