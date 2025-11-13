Novi Avatar trajat će preko tri sata, najduže do sada, a poznati su i neki detalji radnje

Treći nastavak Cameronove SF sage, Avatar: Vatra i pepeo, stiže u kina s impresivnim trajanjem od 3 sata i 15 minuta. Jake Sully nastavlja borbu, a pukovnik Quaritch vraća se s novim, opasnim saveznicima

Prema informacijama koje su se pojavile na stranicama svjetskih kina, treći film u epskoj znanstveno-fantastičnoj franšizi Jamesa Camerona, Avatar: Vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash), imat će trajanje od čak 3 sata i 15 minuta. Kako navodi portal Polygon, film u kina stiže 19. prosinca.

To je svega tri minute duže od prethodnika, Avatar: Put vode, ali značajno duže od originalnog Avatara iz 2009. godine, koji je trajao 2 sata i 42 minute. Naravno, Cameron ima dokazanu povijest uvjeravanja publike da se udobno smjesti za duge filmske projekcije. Podsjetimo, Avatar: Put vode treći je film s najvećom zaradom svih vremena, dok je na četvrtom mjestu Cameronov epski romantični film Titanic iz 1997. godine, koji dijeli identično trajanje od 3 sata i 15 minuta s nadolazećim nastavkom.

Pozamašno trajanje filma bit će ispunjeno osobnom dramom i zadivljujućim vizualnim spektaklom, što je franšizu Avatar učinilo iznimno uspješnom unatoč visokim troškovima. Nakon što su se Jake Sully (Sam Worthington) i njegova obitelj pridružili vodenom klanu Metkayina kako bi obranili Pandoru od eksploatacije od strane RDA (Resources Development Administration) u filmu Put vode, borba se nastavlja i u trećem dijelu. Osvetoljubivi pukovnik Miles Quaritch (Stephen Lang) udružit će se s agresivnim, vulkanskim klanom Na'vija kojeg predvodi Varang (Oona Chaplin).

Film obećava epske bitke na kopnu, moru i u zraku, uključujući povratak Toruka – divovskog letećeg stvorenja s kojim se Jake uspio povezati u prvom filmu kako bi ujedinio klanove Na'vi i zaštitio sveto Drvo duša. Ključni dio radnje fokusirat će se na Quaritchovog sina Spidera (Jack Champion), kojeg je Jake usvojio i odgojio kao Na'vija. U novom filmu Spider više ne treba masku s kisikom za život na Pandori. Iako je to dobro za njega, potencijalno je katastrofalno za Na'vije jer bi moglo omogućiti invaziju širih razmjera.