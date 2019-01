Rusi žele satelitima ispisivati reklame po nebu

Ruski startup StartRocket ima ideju kako oglašavanje na jumbo plakatima uvećati na zaista "jumbo" proporcije. Njihova ideja jest u Zemljinu orbitu lansirati desetke malenih CubeSat satelita, obično veličine 10x10x10 centimetara, i posložiti ih u formaciju. Svi sateliti jedne grupe bili bi lansirani istom raketom na visinu od oko 450 kilometara (nešto više od visine na kojoj se nalazi Međunarodna svemirska postaja).

Tamo bi grupa satelita oformila "ekran" Orbital Display u kojem bi svaki CubeSat glumio jedan piksel koji bi bilo moguće pojedinačno kontrolirati. Za kreiranje slike svaki satelit bi imao vlastito rasklopivo zrcalo kojim bi mogao prema potrebi reflektirati Sunčevu svjetlost prema Zemlji – što u konačnici stvara veliki zaslon koji orbitira oko našeg planeta. Zbog brzine orbitiranja pojedini dijelovi Zemaljske kugle mogli bi ovu formaciju satelita gledati oko šest minuta u pojedinom preletu.

Takav bi zaslon, kao što je vidljivo na promotivnom videu, mogao na noćnom nebu ispisivati poruke, simbole i, najvažnije, logotipe kompanija koje bi odlučile platiti reklamu na "orbitalnom zaslonu" ove vrste. Ruski poduzetnici kažu da još ne znaju koliko bi oglašavanje na Orbital Displayu moglo koštati, ali da očekuju podršku od kompanija i brandova čiji je "ego sjajniji od Sunca".

StartRocket planira projekt lansirati do sljedeće godine, a prvi bi se oglasi na nebu trebali pojaviti 2021. No prije toga Rusi moraju dobiti razna odobrenja za ovaj izum, što, uz pronalaženje financijera, smatraju i najvećom preprekom svojem projektu. Tehnološki je cijela stvar potpuno izvediva s dostupnom tehnologijom. Sličnom se mišlju već bave i Kinezi, no s namjerom da satelitima stvore "umjetni Mjesec" i tako zamijene javnu rasvjetu.