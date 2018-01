Svjetlosnu sablju u ruke, pa pravac – škola

Otkako ste prvi puta pogledali Ratove zvijezda privlačila vas je borba svjetlosnim sabljama? Samiste izrađivali svoje kopije ili ih kupovali kako bi se pohvalili pred prijateljima? Radujte se, jer poslovni ljudi modernog doba imaju savršen proizvod za vas – pravu pravcatu borilačku školu u kojoj se uči baratati popularnim svjetlećim oružjem iz ove filmske sage.

Diljem svijeta postoje – možda to niste znali – škole u kojima se može upisati tečaj borbe svjetlosnim sabljama. School of Saberfighting u Moskvi, LudoSport u SAD-u i The Saber Authority u Singapuru samo su neke od njih. U njima se, kažu, može naučiti "umjetnost borbe" kao u Zvjezdanim ratovima, a polaznici mogu biti i djeca i odrasli. Američka škola LudoSport čak nudi i otvaranje vlastite franšize za podučavanje drugih padawana.

A potom, jednom kada svladate vještinu neutraliziranja protivnika na ovaj način, možete se učlaniti u hrvatsku Star Wars udrugu Mos Croatia Spaceport i tamo pokazati sve naučeno.