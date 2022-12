Youtuber, DJ, fotografi i umjetnici letjet će Starshipom oko Mjeseca

Japanski milijarder Yusaku Maezawa odabrao je posadu koju će povesti na prvi povijesni let civila oko Mjeseca, na koji će ih povesti SpaceX-ov Starship, čim raketa za to bude spremna

Prvi povijesni "izlet" civila do Mjeseca i natrag organizirat će japanski milijarder Yusaku Maezawa, koji je za to već platio SpaceX-u. Već ste na ovim stranicama mogli čitati o tom pothvatu, koji će biti obavljen raketom Starship, čim ona tehnički bude spremna i provjerena te certificirana za takvo putovanje. Maezawa je prvo pokušao naći djevojku koju bi poveo sa sobom, no od toga je odustao i odlučio putovati s timom kreativaca koji će mu pomoći prenijeti iskustva ostalim Zemljanima.

Kružno putovanje za odabrane

U sklopu najavljene misije dearMoon, Maezawa je tako bio raspisao natječaj i pozvao sve zainteresirane da mu se jave sa svojim prijedlozima aktivnosti u raketi koja leti oko Mjeseca. Njegov je natječaj trajao oko godinu i pol, a sada je i službeno objavljen popis prvih odabranih članova posade koji će na ovaj način ući u povijest svemirskih letova.

Između više od milijun prijava iz cijelog svijeta, japanski je poduzetnik odabrao sljedeće svemirske turiste. Oni su DJ i glazbeni producent Steve Aoki, Tim Dodd, youtuber poznat i kao Everyday Astronaut, multidisciplinarni kreativac Yemi A.D., fotografkinja Rhiannon Adam, fotograf Karim Iliya, filmaš Brandan Hall, glumac Dev D. Joshi te K-pop glazbenik Choi Seung Hyun, poznat i kao T.O.P.

Profesionalna snowboarderica Kaitlyn Farrington i plesačica Miyu bit će pričuvne članice posade.

Plan leta uključuje lansiranje Starshipa u narednim godinama, višednevno putovanje do Mjeseca, prolazak oko njega na udaljenosti od oko 200 kilometara te povratak i slijetanje natrag na Zemlju. Cijeli let trebao bi potrajati oko šest dana.

Odabrana posada uskoro će započeti s pripremama i treninzima, kako bi bila spremna za let čim SpaceX dovrši svoju najveću raketu. Prema planu koji trenutačno stoji na stranicama projekta dearMoon, turističko proputovanje Mjesečevom orbitom moglo bi se dogoditi i prije kraja sljedeće godine.