Žive li princeze iz bajki doista sretno do kraja života?

Opće je poznato da filmovi o princezama izazivaju zabrinutost zbog stereotipa te da nerealni prikazi veza i nemogući standardi ljepote poput neprirodnog omjera struka i bokova mogu negativno utjecati na samopouzdanje djevojaka. No dok su se dosadašnja istraživanja usredotočila na učinke filmova na zdravlje gledatelja, nizozemski istraživači razmotrili su ozbiljne zdravstvene prijetnje zdravlju koje prijete princezama iz bajki i svoja zapažanja objavili u koliko stručnom, toliko i zabavnom radu u božićnom izdanju BMJ-a, časopisa Britanskog zbora liječnika.

Od depresije do plućnih bolesti

Od Snjeguljice, znamo, nema ljepše na svijetu, ali živeći s maćehom njene su prilike za društvenu interakciju krajnje ograničene. Medicina jasno ukazuje na čvrstu povezanost između nedostatka društvene interakcije i kardiovaskularnih bolesti, depresije, tjeskobe i svih uzroka smrtnosti Rizicima društvene izolacije izložena je i Jasmin iz "Aladina" koja pak odrasta unutar zidina palače, okružena slugama, stražarima i proscima, ali bez prijatelja. A usamljenost je jasno povezana s demencijom, psihičkim problemima kao što su depresija i anksioznost te disregulacijom imunološkog sustava. Njezin ljubimac, tigar Rajah, predstavlja latentnu opasnost od zoonotskih infekcija te kraniofacijalnih i vratnih ozljeda kralježnice. Uz to, njegovi prirodni instinkti mogli bi dovesti do opasne i potencijalno kobne situacije.

Čarobni prah kojim su vile obasule Pepeljugu zapravo je mikroplastika obložena aluminijem koja prodre u plućno tkivo i tako pridonosi razvoju plućnih bolesti Screenshot/YouTube

Bajka o hrabroj ratnici Mulan zapravo je priča o duboko ukorijenjenom obiteljskom i društvenom pritisku. A žene koje se suočavaju s nasiljem temeljenim na časti mogu doživjeti povećanu razinu lošeg mentalnog zdravlja i tjeskobe jer su prisiljene živjeti životom koji nisu odabrale. Pepeljuga je pak imala sretno djetinjstvo, ali otkako joj je otac ostavivši je s okrutnom maćehom i dvije razmažene polusestre, ona je prisiljena voditi kućanstvo. Kontinuirana izloženost prašini dovodi je do opasnosti od razvoja profesionalne bolesti pluća (OLD). Naime, dimnjačari i druge osobe koje rade s pepelom u riziku su od OLD-a i raka pluća, što pak može dovesti do prerane smrti. Pepeljugi je opasnost prijetila i čarobnog praha kojim su je obasule dobre vile; riječ o mikroplastici obloženoj aluminijem koja prodre u plućno tkivo i tako dodatno pridonosi razvoju OLD-a.

Dekubitus, pretilost i dijabetes

Skočivši s litice, Pocahontas je padala devet sekundi. Pretpostavljajući prosječne antropomorfne mjere žene (62 kg, 1,62 m, širina ramena 0,36 m) i standardne konstante okoliša (koeficijent otpora 1,0, gravitacijsko ubrzanje 9,81 m/s2 i gustoća zraka 1,2 kg/m3), visina litice procijenjena je na 252 m. Studije o dinamici sugeriraju da kontakt s vodom već nakon pada s visine iznad samo 12 metara može biti kritičan za kompresiju ključne kosti.

Pocahontas ne bi preživjela pad s visina, ili bi barem ostala invalid Screenshot/YouTube

Trnoružica je utonula u beskonačni san iz kojeg je može probuditi samo poljubac prave ljubavi. Zdravstvene opasnosti povezane s prekomjernim spavanjem uključuju kardiovaskularne bolesti, moždani udar, pretilost i dijabetes. Nadalje, sustavni pregledi su pokazali da je produljeno mirovanje u krevetu povezano s povećanim rizikom od dekubitusa i vremenski ovisne atrofije mišića.

Zarazne bolesti i alopecija

Zvijer kojoj se Ljepotica ponudila kao zatočenica kako bi oslobodila svog oca, ima glavu bizona s obrvama gorile, kljove divlje svinje, grivu lava, ruke i tijelo medvjeda te vučje noge i rep. Zvijer je dakle himera, entitet sastavljen od stanica različitih organizama. Bliski kontakt Ljepoticu izlaže po život opasnim zaraznim bolestima poput bruceloze ili bjesnoće. No, da je odabrala suparnika Gastona, narcisa napuhanog ega, to bi vjerojatno imalo lošiji učinak na njezino mentalno zdravlje.

U društvu Zvijeri Ljepotica se izlaže opasnosti od zaraznih bolesti poput bruceloze i bjesnoće Screenshot/YouTube

Zlatokosa nikad nije šišala svoju kosu jer ju je majka Göthel koristila kao čarobni serum protiv starenja. Međutim, imati pletenicu dužu od 21 metra i koristiti je kao uže za penjanje uništilo bi folikule dlake i dovelo do trakcijske alopecije (TA) koje dugoročno vodi do trajnog gubitka kose. Češći simptom, prisutan već u ranoj fazi TA, je bol u tjemenu koja pak dovodi do glavobolje, a potom i burnih promjena raspoloženja.

Žele li doista da princeze ostatak svog života provedu sretne, pišu istraživači, Disney bi morao razmotriti intervencije za prevladavanje ovih zdravstvenih izazova. Te bi strategije, između ostalog, trebale uključivati i psihoterapiju i mjere osobne zaštite od zaraznih agensa i otrovnih čestica. Jer zdravlje je, ne šale se istraživači u blagdanskom broju časopisa, ključni preduvjet njihove sreće.