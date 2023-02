"Špijuniranje" na Marsu: NASA otkriva da je kineski rover u problemima

NASA na Marsu ima nekoliko svojih rovera, što aktivnih što neaktivnih, jedan maleni helikopter i druge sonde. Redovito o njihovim aktivnostima izvještavaju javnost, objavljuju znanstvene radove nastale na temelju istraživanja znanstvenih instrumenata, a noviji robotski "stanovnici" Marsa čak imaju i svoje račune na društvenim mrežama, gdje u prvom licu komuniciraju s javnošću.

Slično je bila započela i misija kineskog marsovskog rovera Zhurong, koju je javnost također pratila od lansiranja do uspješnog spuštanja na površinu Crvenog planeta. Kineski je rover sletio tamo, potom slao fotografije i selfije, no sredinom prošle godine naprasno je sve oko njega utihnulo. Rover je u svibnju bio poslan u stanje hibernacije kako bi preživio oveću marsovsku oluju, a iz njega se trebao "probuditi" u prosincu, u nešto toplijim i mirnijim meteorološkim uvjetima. No, kineska agencija CNSA ne javlja nove pojedinosti o radu Zhuronga, što je pokrenulo špekulacije da se robotsko vozilo našlo u tehničkim problemima.

Presudila mu oluja

Novinari koji pomno prate kineski svemirski program početkom ove godine zaključili su da je rover potencijalno zauvijek izgubljen. Nakon što su mu poslane naredbe za buđenje iz "zimskog sna", Zhurong se nije odazvao kontroli misije. Mogući problem, neslužbeno se doznaje, predstavlja prašina nakupljena na solarnim pločama rovera. On ima sustav za aktivno čišćenje i premaz protiv nakupljanja prašine, no moguće je da je dugotrajna oluja zatrpala panele u tolikoj mjeri, da nisu mogli stvoriti dovoljno energije niti za održavanje hibernacije.

Dvije slike u razmaku od 5 mjeseci: rover vidimo kao plavu točku NASA/JPL-Caltech/UArizona

Da se nešto neobično događa potvrđeno je i ovoga tjedna, kada su stručnjaci sa sveučilišta Arizona objavili snimke nastale pomoću NASA-ine letjelice Mars Reconnaissance Orbiter, iz orbite Marsa. One pokazuju posljednje mjesto boravka kineskog rovera Zhurong. Kamera HiRISE u visokoj rezoluciji snimila je istu regiju 8. rujna prošle godine i 7. veljače ove godine. Na tim snimkama vidljivo je da se rover nije pomaknuo s mjesta, dakle, najmanje pet mjeseci. Službenog odgovora iz Kine za sada nema.