Savezna država Washington želi zabraniti prodaju 3D pisača koji mogu izrađivati oružje

Zastupnici američke savezne države Washington predložili su zakon koji bi od 2027. godine zabranio prodaju 3D pisača bez ugrađenih algoritama za detekciju i blokiranje izrade dijelova vatrenog oružja

Sandro Vrbanus četvrtak, 22. siječnja 2026. u 14:00

U zakonodavnoj proceduri Zastupničkog doma američke savezne države Washington pojavio se prijedlog zakona koji cilja na suzbijanje proizvodnje oružja u kućnoj radinosti uz pomoć 3D pisača. Prođe li prijedlog, od 1. srpnja 2027. godine niti jedan proizvođač ili prodavač ne bi mogao legalno u toj državi na tržište plasirati 3D pisače ako oni nisu opremljeni specifičnim tehnologijama blokiranja ispisa.

Blokiranje ispisa oružja

Tehnologija bi se temeljila na algoritmima za detekciju nacrta vatrenog oružja koji bi s visokim stupnjem pouzdanosti trebali odbiti zahtjeve za ispisom ilegalnih dijelova. Proizvođačima će zakonodavac ponuditi tri načina implementacije: integraciju algoritama za detekciju izravno u firmware uređaja, ugradnju u softver za pripremu ispisa ili korištenje posebnih protokola za autentifikaciju. Algoritmi bi se povezivali s bazom podataka koju bi održavalo državno odvjetništvo, osiguravajući da se prepozna i blokira ispis oružja i njegovih ključnih komponenata, poput okvira i kućišta.

Plastično oružje opasno je jer ga može izraditi praktički svatko, a teško se otkriva klasičnim detektorima metala
Plastično oružje opasno je jer ga može izraditi praktički svatko, a teško se otkriva klasičnim detektorima metala

Iako se u javnosti primarno govori o 3D pisačima, stručnjaci upozoravaju da bi tekst zakona mogao imati znatno širi obuhvat. Definirane tehnologije i procesi blokiranja proizvodnje mogli bi se, ako ne budu strogo ograničeni na kućni 3D ispis, primijeniti na sve uređaje za proizvodnju, bila ona aditivna ili klasična, što bi uključilo i CNC strojeve, tokarilice i laserske rezače. Kritičari inicijative ističu da bi ovakvi zahtjevi mogli prisiliti mnoge proizvođače na potpuno povlačenje s tržišta države Washington zbog tehničke kompleksnosti i rizika od zaobilaženja zaštite.

Prijedlog predviđa i stroge kazne za kršenje pravila. Distribucija ili prodaja neprilagođenih uređaja tretirala bi se kao kazneno djelo za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora i novčana globa u iznosu do 15.000 dolara. Zakon se trenutačno nalazi u ranoj fazi razmatranja pred Odborom za građanska prava i pravosuđe.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi