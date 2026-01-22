Savezna država Washington želi zabraniti prodaju 3D pisača koji mogu izrađivati oružje

U zakonodavnoj proceduri Zastupničkog doma američke savezne države Washington pojavio se prijedlog zakona koji cilja na suzbijanje proizvodnje oružja u kućnoj radinosti uz pomoć 3D pisača. Prođe li prijedlog, od 1. srpnja 2027. godine niti jedan proizvođač ili prodavač ne bi mogao legalno u toj državi na tržište plasirati 3D pisače ako oni nisu opremljeni specifičnim tehnologijama blokiranja ispisa.

Blokiranje ispisa oružja

Tehnologija bi se temeljila na algoritmima za detekciju nacrta vatrenog oružja koji bi s visokim stupnjem pouzdanosti trebali odbiti zahtjeve za ispisom ilegalnih dijelova. Proizvođačima će zakonodavac ponuditi tri načina implementacije: integraciju algoritama za detekciju izravno u firmware uređaja, ugradnju u softver za pripremu ispisa ili korištenje posebnih protokola za autentifikaciju. Algoritmi bi se povezivali s bazom podataka koju bi održavalo državno odvjetništvo, osiguravajući da se prepozna i blokira ispis oružja i njegovih ključnih komponenata, poput okvira i kućišta.

Plastično oružje opasno je jer ga može izraditi praktički svatko, a teško se otkriva klasičnim detektorima metala

Iako se u javnosti primarno govori o 3D pisačima, stručnjaci upozoravaju da bi tekst zakona mogao imati znatno širi obuhvat. Definirane tehnologije i procesi blokiranja proizvodnje mogli bi se, ako ne budu strogo ograničeni na kućni 3D ispis, primijeniti na sve uređaje za proizvodnju, bila ona aditivna ili klasična, što bi uključilo i CNC strojeve, tokarilice i laserske rezače. Kritičari inicijative ističu da bi ovakvi zahtjevi mogli prisiliti mnoge proizvođače na potpuno povlačenje s tržišta države Washington zbog tehničke kompleksnosti i rizika od zaobilaženja zaštite.

Prijedlog predviđa i stroge kazne za kršenje pravila. Distribucija ili prodaja neprilagođenih uređaja tretirala bi se kao kazneno djelo za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora i novčana globa u iznosu do 15.000 dolara. Zakon se trenutačno nalazi u ranoj fazi razmatranja pred Odborom za građanska prava i pravosuđe.