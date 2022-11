Audible - platforma za kupovinu audio knjiga i slušanje podcastova iza koje stoji Amazon

OSNOVNI PODACI Naziv Audible Namjena Amazonov servis za slušanje audio knjiga i podcastova Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

S prilično bogatim katalogom audio knjiga, Audible se tijekom vremena pozicionirao kao jedna od najbolje opremljenih platformi toga tipa. No, izdašna ponuda uopće ne treba čuditi, jer iza ove platforme stoji Amazon, a to znači da je za korištenje potrebno imati i Amazonov korisnički račun.

Premda postoje pretplatni modeli (Audible Plus i Audible Premium Plus), knjige je moguće kupovati i individualno izravnim plaćanjem ili zamjenom kredita, no sve je napravljeno tako da je najisplativije jednostavno se pretplatiti jer se time ostvaraju raznovrsne pogodnosti s time da se knjige u osobnoj biblioteci zadržavaju i nakon što se odustane od plaćanja pretplate. Zgodan je i detalj to što su dostupni i neki besplatni naslovi.

Osim velikog izbora knjiga koje se može pronalaziti prema nazivu, autoru, žanru pa i naratorima (na primjer, svakako vrijedi poslušati Vodič kroz galaksiju za autostopere kojeg čita Stephen Fry ili pak izvornu radio dramu), Audible se ističe prilično visokom razinom kvalitete snimki i tu se većinom doista nema što za prigovoriti.

Sama aplikacija za pametne telefone nudi sve što je potrebno kako bi se u audio knjigama (i podcastovim) uživalo gdje god da se nalazi. Štoviše, tu su i neki praktični detalji, a jedan od zanimljivih je svakako Whispersync for Voice. Tom je značajkom omogućeno da se željena knjiga nastavi slušati na bilo kojem podržanom uređaju.

Dakako, upravljanje reprodukcijom je vrlo jednostavno (moguće je prilagođavati brzinu čitanja), a tu su i brojni drugi detalji kao što je poseban modalitet za slušanje u automobilu, tajmer, slušanje i offline i štošta drugo. Koliko sve to stoji? Audible Premium Plus stoji 95 kn mjesečno uz što se dobiva i jedan kredit mjesečno koji se može zamijeniti za bilo koju knjigu koja će se i zauvijek zadržati u vlastitoj biblioteci.