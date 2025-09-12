BuildCores – praktičan mobilni alat za planiranje, slaganje i usporedbu PC konfiguracija

Riječ je o aplikaciji koja će se dopasti onima koji redovito moraju osmišljavati računalne konfiguracije pomno birajući komponente. Naime, osim što proces izbora komponenta čini lakšim, gotovu je konfiguraciju moguće pogledati i u 3D obliku…

OSNOVNI PODACI Naziv BuildCores Namjena Virtualno sastavljanje računala probirom komponenti Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

BuildCores je potencijalno zanimljiva aplikacija koja olakšava sastavljanje računala od probranih komponenti i to ne samo na temelju već gotovih predložaka, nego je prednost same aplikacije to što nudi slobodu pri odabiru komponenti, uz provjeru kompatibilnosti kako bi se spriječile uobičajene pogreške pri sastavljanju.

Sve počinje tako da se napravi nova konfiguracija (moguće je pogledati i neke koje su već dostupne kako bi se odmah vidjelo čime BuildCores općenito raspolaže), a onda je potrebno birati sve dostupne komponente poput procesora, grafičke kartice, matične ploče, memorije, napajanja, kućišta i ostalog.

Tijekom biranja komponenti, bit će dostupne tehničke specifikacije (tu su i cijene te dostupnost, no to je daleko manje relevantno za domaće korisnike), a svakako je zgodno to što će aplikacija upozoriti ako neka od izabranih komponenti nije kompatibilna s drugim koje su već izabrane. Osim toga, moguće je dodavati bilješke, kao i kreirati više verzija konfiguracije kako bi ih se kasnije uspoređivalo.

Upravo je uspoređivanje jedna od korisnih stvarčica koju aplikacija nudi, a ono što će se nekima sigurno dopasti, svakako je i 3D prikaz složene konfiguracije. Tu je i prikaz procijenjenih performansi na temelju odabranih komponenti (oslanja se na 3DMark), kao i prikaz snage što je korisno kako bi se izabralo i odgovarajuće napajanje.

Naravno, detalja i mogućnosti ima još, a sama se aplikacija ističe jednostavnim i moderno osmišljenim sučeljem, dok su tu i drugi detalji. Sve u svemu, BuildCores je zgodan alat za sve koji žele sastaviti novo računalo ili optimizirati već postojeću konfiguraciju te je usporediti s drugima.