ConvertIt - praktičan mobilni alat za konverziju popularnih multimedijskih formata

Riječ je o jednostavnoj, ali i praktičnoj aplikaciji otvorena koda koja omogućuje konverziju audio i video datoteka između raznovrsnih i većinom dobro poznatih multimedijalnih formata i to izravno na Android pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv ConvertIt Namjena Jednostavan konverter multimedijskih formata Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Premda će se danas nešto rjeđe posezati za alatom koji se specijalizira za konverziju multimedijalnih formata, i dalje ih vrijedi imati pri ruci. Convertit je aplikacija otvorena koda namijenjena Android pametnim telefonima koja će upravo posao konverzije odraditi onako kako bi se to i očekivalo.

Sama se aplikacija oslanja na slavni FFmpeg za obradu datoteka što ujedno znači da može raditi s velikim brojem raznovrsnih multimedijalnih formata (ograničen je broj izlaznih formata), a tu je i TagLib za koji se aplikacija oslanja kako bi mogla raditi s metapodacima. Osim toga, Convertit se ističe i modernim i responzivnim dizajnom koji se temelji na Material You principima.

Koristiti aplikaciju je vrlo jednostavno. Najprije se odabere hoće li se konvertirati audio ili video datoteka (moguće je i iz video datoteka izvlačiti tonski zapis), a onda je potrebno izabrati željenu datoteku te podesiti parametre same konverzije (odredišni format, bitrate i slično). Ostaje još pokrenuti proces konverzije i samo pričekati da dovrši.

Jednom kada je datoteka konvertirati, moguće ju je pronaći u internoj biblioteci unutar aplikacije, a zapravo će biti pohranjena na unutarnjoj memoriji telefona (mapa se može podesiti u postavkama). Nekih posebnih dodatnih mogućnosti zapravo i nema, no Convertit se svejedno nameće kao odličan mobilni alat za brzu konverziju multimedijalnih formata. Može se koristiti besplatno, a i ne prikazuju se oglasi.