ConvertIt - praktičan mobilni alat za konverziju popularnih multimedijskih formata
Riječ je o jednostavnoj, ali i praktičnoj aplikaciji otvorena koda koja omogućuje konverziju audio i video datoteka između raznovrsnih i većinom dobro poznatih multimedijalnih formata i to izravno na Android pametnom telefonu…
|Naziv
|ConvertIt
|Namjena
|Jednostavan konverter multimedijskih formata
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Premda će se danas nešto rjeđe posezati za alatom koji se specijalizira za konverziju multimedijalnih formata, i dalje ih vrijedi imati pri ruci. Convertit je aplikacija otvorena koda namijenjena Android pametnim telefonima koja će upravo posao konverzije odraditi onako kako bi se to i očekivalo.
Sama se aplikacija oslanja na slavni FFmpeg za obradu datoteka što ujedno znači da može raditi s velikim brojem raznovrsnih multimedijalnih formata (ograničen je broj izlaznih formata), a tu je i TagLib za koji se aplikacija oslanja kako bi mogla raditi s metapodacima. Osim toga, Convertit se ističe i modernim i responzivnim dizajnom koji se temelji na Material You principima.
Koristiti aplikaciju je vrlo jednostavno. Najprije se odabere hoće li se konvertirati audio ili video datoteka (moguće je i iz video datoteka izvlačiti tonski zapis), a onda je potrebno izabrati željenu datoteku te podesiti parametre same konverzije (odredišni format, bitrate i slično). Ostaje još pokrenuti proces konverzije i samo pričekati da dovrši.
Jednom kada je datoteka konvertirati, moguće ju je pronaći u internoj biblioteci unutar aplikacije, a zapravo će biti pohranjena na unutarnjoj memoriji telefona (mapa se može podesiti u postavkama). Nekih posebnih dodatnih mogućnosti zapravo i nema, no Convertit se svejedno nameće kao odličan mobilni alat za brzu konverziju multimedijalnih formata. Može se koristiti besplatno, a i ne prikazuju se oglasi.