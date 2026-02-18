Wallee - još jedna bogata kolekcija pozadinskih slika s naglaskom na AMOLED zaslone

Wallee je tek još jedna aplikacija putem koje se mogu pronaći na tisuće pozadinskih slika za svoje pametni telefon, no ova se ponajprije ističe činjenicom da naglasak stavlja na slike visoke razlučivosti te AMOLED zaslone…

OSNOVNI PODACI Naziv Wallee Namjena Tipičan katalog kvalitetnih pozadinskih slika Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Aplikacija koje nudi pristup ovećem broju raznovrsnih pozadinskih slika kojima se može ukrasiti vlastiti Android telefon definitivno ne nedostaje, a Wallee je tek još jedna takva aplikacija. Ipak, iz gomile se donekle izdvaja time što u fokus stavlja pozadine visoke razlučivosti i to one koje su ponajprije namijenjene AMOLED zaslonima.

Sučelje kao i način rada ne razlikuje se previše od konkurencije, a sve se svodi na klasični model pregledavanja pozadinskih slika po kategorijama, uz mogućnost pretraživanja i nešto preciznijeg filtriranja. To samo znači da je vrlo lako pregledavati katalog dostupnih pozadina, a onda ih preuzeti i primijeniti.

Na umu, doduše, treba imati da se u aplikaciju potrebno prijaviti Googleovim računom po prvom pokretanju, dok sama aplikacija traži dozvolu slanja notifikacija. Trenutačno ima oko petnaestak tipičnih kategorija (apstraktni motivi, anime, životinje, umjetnost, crtani filmovi, prirode, predmeti, film i slično), a zgodno je to što je omogućeno pretraživanje međusobno sličnih pozadina.

Pozadine je moguće označavati kao favorite, stvarati vlastite kolekcije pozadina, a tu je čak i podrška za editiranje, pa je slike moguće izrezivati, dodavati tekst, crtati po njima i slično. Nema nikakvih dodatnih naprednih mogućnosti izuzev aktivacije dnevne pozadinske slike, a sama je aplikacija posve besplatna (moraju se tolerirati oglasi).