Driversnote - automatsko vođenje evidencije o prijeđenim kilometrima

OSNOVNI PODACI Naziv Driversnote Namjena Automatska evidencija prijeđenih kilometara Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 11 USD mjesečno

Poslovno korištenje vozila u što je uključeno i korištenje osobnih vozila za poslovne svrhe uvijek podrazumijeva precizno bilježenje prijeđenih kilometara kako bi se, između ostalog, mogla ostvariti naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Driversnote je aplikacija koja upravo vođenje evidencije o prijeđenim kilometrima čini jednostavnim iskustvom.

Naime, omogućava da se aktivira automatsko praćenje prijeđenih kilometara (aplikacija se za to oslanja na ugrađeni GPS te senzore pokreta), a to znači da nije potrebno aplikaciju ni pokretati niti ručno evidentirati prijeđene kilometre. Dobro je to što se pri prvom pokretanju aplikacija mogu definirati iznosi naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, pa će time i izvještaji biti korisniji.

U aplikaciji je moguće unijeti polazište i odredište pa će aplikacija izračunati udaljenost, a jednako je tako moguće i ručno unositi kilometre, ako se za tim ukaže potreba (ponekad automatska detekacija vožnje i praćenje jednostavno zakaže). Nakon što je putovanje snimljeno, valja ga klasificirati i to tako da ga se označi kao poslovno putovanje ili osobno (aplikacija može automatski razvrstavati vožnje).

Nakon toga, tu su solidno osmišljeni izvještaji koje je moguće izvoziti u PDF ili Excel, ali i izravno slati vlastitom računovodstvu ili poslodavcu kako bi se obračunali troškovi. Naravno, tu je i čitav niz drugih mogućnosti i detalja, a dok besplatna inačica ograničava praćenje do 15 vožnji mjesečno, to je ograničenje moguće ukloniti plaćanjem pretplate koja stoji oko 11 dolara mjesečno.