Echo Equalizer - univerzalni ekvalizator za podešavanje kakvoće zvuka na Android telefonima
Univerzalni ekvalizatori za Android pametne telefone već odavna nisu ništa neobično i u toj kategoriji ih ima već nekoliko poznatih i relativno popularnih. Ipak, uvijek ima mjesta za nova imena, a ovo je upravo još jedno i – posve besplatno…
|Naziv
|Echo Equalizer
|Namjena
|Univerzalni ekvalizator za Android telefone
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Echo Equalizer, baš kao što je to lako zaključiti već prema njegovom nazivu, praktičan je mobilni alat namijenjen svima onima koji žele pojačati bas, uravnotežiti frekvencije i prilagoditi ton glazbe prema vlastitom ukusu i to na svojem Android pametnom telefonu, neovisno o tome koju multimedijsku aplikaciju koristili.
Nudi set osnovnih i naprednih audio kontrola, uključujući višepojasni ekvalizator (5-tračni, 7-tračni, 10-tračni ili 12-tračni), pojačivač basa te alate za poboljšavanje ukupne glasnoće, a ono što je svakako zanimljivo, činjenica je da se sve promjene primjenjuju u stvarnom vremenu, pa se može odmah čuti razlika u kvaliteti zvuka, bilo da se koristi ugrađeni zvučnik, žičane ili bežične slušalice.
Očekivano, sučelje aplikacije je minimalističko i vrlo pregledno, a nudi se i ograničena mogućnost personalizacije. Tu su tipični klizači za ručno podešavanje frekvencija, a nisu izostali i već gotovi presetovi koji omogućuju brzo prilagođavanje zvuka, što je sasvim uobičajeno za ovakav tip aplikacije. Pojačavanje basa vrlo je lako aktivirati te onda odrediti intenzitet, a tu su i dodatne stvarčice kao što je Virtulizer, Loudnes i drugo.
Echo Equalizer čitavo vrijeme radi u pozadini, a nudi i podršku za stvaranje osobnih profila, pa je moguće spremiti vlastite kombinacije postavki koje se onda mogu brzo aktivirati (zgodno je to što ih je moguće uvoziti i izvoziti), ovisno o tome kakva se vrsta glazbe (ili multimedije) namjerava slušati. Dakako, tu su i drugi detalji i sitnice, pa oni koji traže solidan besplatan univerzalni ekvalizator, trebali bi probati ovaj.