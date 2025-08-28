Echo Equalizer - univerzalni ekvalizator za podešavanje kakvoće zvuka na Android telefonima

Univerzalni ekvalizatori za Android pametne telefone već odavna nisu ništa neobično i u toj kategoriji ih ima već nekoliko poznatih i relativno popularnih. Ipak, uvijek ima mjesta za nova imena, a ovo je upravo još jedno i – posve besplatno…

OSNOVNI PODACI Naziv Echo Equalizer Namjena Univerzalni ekvalizator za Android telefone Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Echo Equalizer, baš kao što je to lako zaključiti već prema njegovom nazivu, praktičan je mobilni alat namijenjen svima onima koji žele pojačati bas, uravnotežiti frekvencije i prilagoditi ton glazbe prema vlastitom ukusu i to na svojem Android pametnom telefonu, neovisno o tome koju multimedijsku aplikaciju koristili.

Nudi set osnovnih i naprednih audio kontrola, uključujući višepojasni ekvalizator (5-tračni, 7-tračni, 10-tračni ili 12-tračni), pojačivač basa te alate za poboljšavanje ukupne glasnoće, a ono što je svakako zanimljivo, činjenica je da se sve promjene primjenjuju u stvarnom vremenu, pa se može odmah čuti razlika u kvaliteti zvuka, bilo da se koristi ugrađeni zvučnik, žičane ili bežične slušalice.

Očekivano, sučelje aplikacije je minimalističko i vrlo pregledno, a nudi se i ograničena mogućnost personalizacije. Tu su tipični klizači za ručno podešavanje frekvencija, a nisu izostali i već gotovi presetovi koji omogućuju brzo prilagođavanje zvuka, što je sasvim uobičajeno za ovakav tip aplikacije. Pojačavanje basa vrlo je lako aktivirati te onda odrediti intenzitet, a tu su i dodatne stvarčice kao što je Virtulizer, Loudnes i drugo.

Echo Equalizer čitavo vrijeme radi u pozadini, a nudi i podršku za stvaranje osobnih profila, pa je moguće spremiti vlastite kombinacije postavki koje se onda mogu brzo aktivirati (zgodno je to što ih je moguće uvoziti i izvoziti), ovisno o tome kakva se vrsta glazbe (ili multimedije) namjerava slušati. Dakako, tu su i drugi detalji i sitnice, pa oni koji traže solidan besplatan univerzalni ekvalizator, trebali bi probati ovaj.