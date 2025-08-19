FolderSync - zgodno osmišljen mobilni alat za sinkronizaciju sadržaja mapa

FolderSync je praktična aplikacija koja omogućava sinkronizaciju sadržaja mapa, a prednost joj je činjenica da podržava čitav niz poznatih servisa za skladištenje datoteka u oblaku dok su tu i klijenti koji se mogu koristiti na Windowsima, MacOS-u i GNU/Linuxu…

OSNOVNI PODACI Naziv FolderSync Namjena Specijalizira za sinkronizaciju sadržaja mapa Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 7,49 eur (Premium)

FolderSync je potencijalno zanimljiva i korisna aplikacija svima onima koji često moraju sinkronizirati datoteke koje drže skladištene na svojem pametnom telefonu, ali do njih moraju doći i s drugih uređaja. Naime, osim što nudi jednostavnu sinkronizaciju mapa na samom telefonu, nudi i podršku za niz servisa za skladištenje datoteka u oblaku.

Štoviše, ne samo da podržava one dobro poznate kao što su Google Drive, Dropbox, OneDrive, aplikacija se dobro snalazi s jednako tako dobro poznatim protokolima kao što su FTP, SFTP, WebDAV, S3, a može se pristupati i mapama putem lokalne mreže (SMB). Zgodan je i detalj to što omogućava i sinkronizaciju sadržaja između više skladišnih servisa u oblaku.

Moguće namjestiti da sinkronizacija bude jednosmjerna ili višesmjerna, a tu je i opcija definiranja intervala i rasporeda kad će se sinkronizacija odvijati kao i parametri kojima će se nešto rafiniranije moći upravljati samim procesom sinkronizacije (neki će cijeniti i vrlo specifične detalje kao što je podrška za Webhooks).

FolderSync nije namijenjen samo Android pametnim telefonima, nego su tu i aplikacije za Windows, MacOS i GNU/Linux (FolderSync Desktop), a sama aplikacija krije i neke druge detalje. Besplatna inačica je ograničena, no zato je tu idanje Premium koje ne samo da će ukloniti oglase, nego će ukloniti i ograničenja. Cijena? 7,49 eura jednokratno.