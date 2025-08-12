Medvednica - aplikacija koja nudi pregledan popis planinarskih staza na Medvednici
Riječ je o besplatnoj aplikaciji Parka prirode Medvednica koja se postavlja kao praktičan pomoćnik svim posjetiteljima te zagrebačke gore, a osim što nudi lijepo osmišljen popis planinarskih putova na Medvednici, tu su i brojne druge informacije…
|Naziv
|Medvednica
|Namjena
|Korisni pomoćnik kod posjeta Medvednici
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Park prirode Medvednica omiljeno je odredište brojnih Zagrepčana koji traže mirno mjesto za predah, a sa svojim gustim šumama, brojnim pješačkim i biciklističkim stazama, povijesnom utvrdom Medvedgrad i ugodnim planinarskim domovima, ova planina pruža idealnu kombinaciju rekreacije i odmora, i to svim generacijama tijekom cijele godine.
Ovo je dvojezična besplatna aplikacija koja se postavlja kao svojevrsni pomoćnik svima onima koji kane posjetiti ovu planinu nadomak Zagreba, a ne samo da nudi kartu Medvednice, čime se olakšava planiranje aktivnosti i boravka na otvorenom, nego nudi i čitav niz drugih korisnih informacija.
U fokusu je pregledan popis planinarskih putova skupa s osnovnim informacijama (dostupni su i filtri kojima se mogu prikazati staze prema težini, udaljenosti i orijentaciji), a je i nekoliko različitih prikaza (satelit, hibridni prikaz, prikaz terena), kao i pregled informacija kao što su mjesta gdje se može nešto pojesti, zatim različite zanimljivosti, te popis dostupnog smještaja.
Planinarske staze je moguće dodati u favorite, tu su i smjernice i savjeti koji su korisni dok se nalazi na planini, a tu su i drugi detalji. Ukratko, ovo je zgodna aplikacija koje će biti korisna svima onima koji tek planiraju otići na Medvednicu, ali i onima koji je redovito posjećuju.