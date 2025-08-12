Medvednica - aplikacija koja nudi pregledan popis planinarskih staza na Medvednici

Riječ je o besplatnoj aplikaciji Parka prirode Medvednica koja se postavlja kao praktičan pomoćnik svim posjetiteljima te zagrebačke gore, a osim što nudi lijepo osmišljen popis planinarskih putova na Medvednici, tu su i brojne druge informacije…

Matija Gračanin utorak, 12. kolovoza 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Medvednica 
Namjena Korisni pomoćnik kod posjeta Medvednici
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Park prirode Medvednica omiljeno je odredište brojnih Zagrepčana koji traže mirno mjesto za predah, a sa svojim gustim šumama, brojnim pješačkim i biciklističkim stazama, povijesnom utvrdom Medvedgrad i ugodnim planinarskim domovima, ova planina pruža idealnu kombinaciju rekreacije i odmora, i to svim generacijama tijekom cijele godine.

Ovo je dvojezična besplatna aplikacija koja se postavlja kao svojevrsni pomoćnik svima onima koji kane posjetiti ovu planinu nadomak Zagreba, a ne samo da nudi kartu Medvednice, čime se olakšava planiranje aktivnosti i boravka na otvorenom, nego nudi i čitav niz drugih korisnih informacija.

U fokusu je pregledan popis planinarskih putova skupa s osnovnim informacijama (dostupni su i filtri kojima se mogu prikazati staze prema težini, udaljenosti i orijentaciji), a je i nekoliko različitih prikaza (satelit, hibridni prikaz, prikaz terena), kao  i pregled informacija kao što su mjesta gdje se može nešto pojesti, zatim različite zanimljivosti, te popis dostupnog smještaja.

Planinarske staze je moguće dodati u favorite, tu su i smjernice i savjeti koji su korisni dok se nalazi na planini, a tu su i drugi detalji. Ukratko, ovo je zgodna aplikacija koje će biti korisna svima onima koji tek planiraju otići na Medvednicu, ali i onima koji je redovito posjećuju.



