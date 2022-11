Nike Training Club - zgodna aplikacija za one koji žele vježbati kod kuće i u zatvorenom prostoru

Riječ je o još jednoj aplikaciji iza koji stoji poznata sportska marka, a koja je zamišljena da se postavi kao svojevrsni virtualni osobni trener te kroz nešto više od stotinjak vježbi podjednako dobro vodi totalne početnike i one koji već imaju iskustva u vježbanju…

OSNOVNI PODACI Naziv Nike Training Club Namjena Aplikacija za vođene treninge kod kuće Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Nike Training Club se kao još jedan primjerak prilično brojnih aplikacija za treniranje zapravo ne razlikuje pretjerano od drugih sličnih aplikacija. Naime, nudi vođene treninge koji će pomoći totalnim početnicima ali i onima koji možda već imaju iskustva u vježbanju da se, uz malo truda, dovedu u bolju formu.

Ključna je prednost aplikacije i ta da je većina vježbi zamišljena tako da se mogu izvoditi kod kuće ili u zatvorenom prostoru, pa ova aplikacija za vježbanje počinje biti zanimljiva upravo sada kada vremenske (ne)prilike ne omogućavaju vježbanje na otvorenom.

Što se pokrivenosti vježbi tiče koje su zapravo prezentirane kroz videozapise, one prilično variraju. Od vježbanja određenih dijelova tijela kao što su trbušni mišići, preko vježbanja čitavog tijela kao i vježbanja bez potrebe za rekvizitima koristeći samo težinu tijela, pa sve do intenzivnih treninga koji ne traju više od 20 minuta te do aerobnih vježbi.

Dakako, pokriveni su i drugi ključni segmenti kao što je održavanje motivacije za vježbanje i praćenja prehrane zajedno sa savjetima stručnjaka. Da bi stvar bila još bolja, aplikacije je posve besplatna, pa svi oni koji traže zgodnu aplikaciju koja bi im mogla pomoći da se dovodu u formu ili je održavaju, ovo je jedna od onih koju bi trebali iskušati.