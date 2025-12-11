PromptSmart+ - praktični mobilni blesimetar koji može automatski pratiti glas

Riječ je o aplikaciji koja će pretvoriti pametne telefone u blesimetar koji je u stanju automatski pratiti govor korisnika te se prilagoditi njegovom ritmu samoga govornika kako bi se izbjegla potreba za ručnim skrolanjem teksta…

OSNOVNI PODACI Naziv PromptSmart+ Namjena Pretvara pametni telefon u blesimetar Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 99,99 USD godišnje

Mnogi se oslanjaju na blesimetar tijekom snimanja videa kako bi stvorili dojam da govore spontano te da gledaju izravno u kameru, pa ni ne čudi da su tijekom vremena nastala aplikacije baš kao što je PromptSmart+ koje mogu pametne telefone pretvoriti u praktične mobilne blesimetre.

Doduše, ova se aplikacija iz gomile ističe činjenicom da se može pohvaliti patentiranom tehnologijom VoiceTrack kojom se omogućava da PromptSmart+ automatski prati glas govornika i prilagodi se ritmu govora, te se tako zapravo ne mora ručno skrolati tekst ili pratiti unaprijed zadani ritam skrolanja kod drugih sličnih aplikacija.

Osim same funkcije blesimetra, PromptSmart+ nudi i mogućnost snimanja videozapisa izravno iz aplikacije a tu je posebno zanimljiv Selfie Mode koji omogućuje da se tekst smjesti uz samu kameru te se tako osigura da govornik tijekom snimanja izgleda kao da gleda izravno u objektiv, a ne u sam tekst prikazanom na zaslonu pametnog telefona.

Tu je i mogućnost ručnog podešavanja brzine skrolanja, korištenje daljinskog upravljača putem zasebne aplikacije, a treba reći i da PromptSmart+ podržava ukupno četrnaest jezika. Naravno, tu je i zaista čitav niz drugih mogućnosti i detalja, ali na umu treba imati i da aplikacija traži priličan prostor za instalaciju (na Androidu gotovo 700 MB), kao i to da se treba plaćati pretplata koja počinje od stotinjak dolara godišnje (besplatno se može iskušavati sedam dana).