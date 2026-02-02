Spliiit - platforma koja omogućuje dijeljenje troškova pretplata na digitalne servise

Spliiit je konceptualno zanimljiva platforma koja omogućuje da se uštedi na plaćanju pretplate za neki od brojnih digitalnih servisa, a pretežito se oslanja na činjenicu da postoje obiteljske pretplate koje korisnici mogu, uz određenu cijenu, ponuditi drugim zainteresiranim korisnicima…

Matija Gračanin ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv Spliiit 
Namjena Omogućava dijeljenje pretplate na digitalne servise
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 29 eur godišnje (Spliiit+)

Modeli pretplate na razne usluge već odavna vladaju digitalnim prostorom, no nije teško zaključiti kako plaćanje pretplate za brojne digitalne servise itekako može mjesečno opteretiti kućni budžet. Spliiit je platforma koja pretežito koristi činjenicu da postoje obiteljske pretplate za više korisnika, pa onda korisnici mogu ponuditi slobodna mjesta uz određenu naknadu (i moguću proviziju samom Spliiitu).

Konceptualno nije loše zamišljeno, no u nekim je slučajevima potrebno prihvatiti određene kompromise. Ipak, oni koji žele s drugima podijeliti trošak za neki od tristotinjak servisa koji se mogu pronaći putem Spliiita, teško da će naći bolje rješenje. Tim više što aplikacija doista čini jednostavnim i ponuditi dijeljenje pretplate, pronaći neku zanimljivu ponudu, ali i da sve bude sigurno.

Pretplate je moguće podijeliti javno ili samo pozvati određene korisnike, aplikacija nudi jednostavan nadzor nad plaćanjima i pristupom pretplatama, dok je vrlo važno i to da se osobito pazi na sigurnost transakcija i transparentno upravljanje računima. Doduše, tu na umu treba imati da postoje određene razlike u mogućnostima koje se dobivaju putem same aplikacije te putem weba.

Međutim, kroz aplikaciju se vrlo lako može i ponuditi i pronaći povoljnije plaćanje pretplate za neki od brojnih servisa, a dodatno se može uštedjeti ako se odluči za izdanje Spliiit+ koje stoji 29 eura godišnje, no to eventualno može biti zanimljivo samo onima koji se odluče za poveći broj digitalnih servisa dostupnih koji se nude jer neće plaćati provizija (godišnja pretplata za Spliiit+ nije jedna od onih koja se može podijeliti s drugim korisnicima).

