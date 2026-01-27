Facebook, WhatsApp i Instagram uvest će dodatne pretplate za AI funkcije

U Meti se trenutačno odvijaju pripreme za testiranje novih pretplata za korisnike njihovih društvenih mreža, a kao mogući benefiti tih opcija spominju se integracije alata za AI generiranje videa i AI agenti

Meta se priprema za testiranje premium pretplata za korisnike Instagrama, Facebooka i WhatsAppa. Eksperiment s plaćenim uslugama, koji bi trebao započeti u nadolazećim mjesecima, usmjeren je na pružanje pristupa proširenim mogućnostima umjetne inteligencije, a ne na verifikaciju profila i "plavu kvačicu" kao dosad.

Iako se uvode nove plaćene opcije, iz kompanije naglašavaju kako će pristup osnovnim uslugama njihovih platformi i dalje ostati besplatan za široku javnost, tj. da postojeće funkcionalnosti ne bi trebale završiti iz paywalla. No, tu im ne možemo sasvim vjerovati, budući da su nedavno počeli ograničavati broj linkova koje smiju podijeliti besplatni poslovni računi na Facebooku.

Plaćanje za AI

Plan uvođenja skupljih pretplata, prema dostupnim informacijama, uključuje i testiranje pretplata za specifične alate, poput aplikacije za AI generiranje videozapisa iz fotografija Vibes. Ipak, ključni element Metine nove strategije je integracija tehnologije nedavno preuzete tvrtke Manus, za koju su u prosincu platili dvije milijarde dolara.

Manus je specijaliziran za razvoj "AI agenata", alata sposobnih za obavljanje složenih zadataka uz minimalnu interakciju korisnika, poput planiranja putovanja ili izrade prezentacija. Za razliku od uobičajenih chatbotova, Manusovi agenti mogu samostalno planirati i izvršavati zadatke prema uputama, pa u Meti planiraju to integrirati u WhatsApp, Facebook i Instagram. Mogućnosti AI agenata bi se dodatno plaćale.

S druge strane, programi plaćanja pretplate za "plavu kvačicu" Meta Verified ili za ukidanje prikaza oglasa trebao bi ostati aktivnim. Lansiranjem dodatnih paketa pretplate u Meti se nadaju povećati prihode te ponuditi ponešto za svakoga – pretplata s verifikacijom ostat će namijenjena naprednim korisnicima i kreatorima sadržaja te kompanijama, opcija koja ukida oglase većinom je tu da bi se zadovoljile EU regulative, dok bi nove opcije bile usmjerene na "običnog" korisnika koji bi htio imati koristi od naprednih AI alata.