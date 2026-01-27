Facebook, WhatsApp i Instagram uvest će dodatne pretplate za AI funkcije

U Meti se trenutačno odvijaju pripreme za testiranje novih pretplata za korisnike njihovih društvenih mreža, a kao mogući benefiti tih opcija spominju se integracije alata za AI generiranje videa i AI agenti

Sandro Vrbanus utorak, 27. siječnja 2026. u 12:57

Meta se priprema za testiranje premium pretplata za korisnike Instagrama, Facebooka i WhatsAppa. Eksperiment s plaćenim uslugama, koji bi trebao započeti u nadolazećim mjesecima, usmjeren je na pružanje pristupa proširenim mogućnostima umjetne inteligencije, a ne na verifikaciju profila i "plavu kvačicu" kao dosad.

Iako se uvode nove plaćene opcije, iz kompanije naglašavaju kako će pristup osnovnim uslugama njihovih platformi i dalje ostati besplatan za široku javnost, tj. da postojeće funkcionalnosti ne bi trebale završiti iz paywalla. No, tu im ne možemo sasvim vjerovati, budući da su nedavno počeli ograničavati broj linkova koje smiju podijeliti besplatni poslovni računi na Facebooku.

Plaćanje za AI

Plan uvođenja skupljih pretplata, prema dostupnim informacijama, uključuje i testiranje pretplata za specifične alate, poput aplikacije za AI generiranje videozapisa iz fotografija Vibes. Ipak, ključni element Metine nove strategije je integracija tehnologije nedavno preuzete tvrtke Manus, za koju su u prosincu platili dvije milijarde dolara.

Manus je specijaliziran za razvoj "AI agenata", alata sposobnih za obavljanje složenih zadataka uz minimalnu interakciju korisnika, poput planiranja putovanja ili izrade prezentacija. Za razliku od uobičajenih chatbotova, Manusovi agenti mogu samostalno planirati i izvršavati zadatke prema uputama, pa u Meti planiraju to integrirati u WhatsApp, Facebook i Instagram. Mogućnosti AI agenata bi se dodatno plaćale.

S druge strane, programi plaćanja pretplate za "plavu kvačicu" Meta Verified ili za ukidanje prikaza oglasa trebao bi ostati aktivnim. Lansiranjem dodatnih paketa pretplate u Meti se nadaju povećati prihode te ponuditi ponešto za svakoga – pretplata s verifikacijom ostat će namijenjena naprednim korisnicima i kreatorima sadržaja te kompanijama, opcija koja ukida oglase većinom je tu da bi se zadovoljile EU regulative, dok bi nove opcije bile usmjerene na "običnog" korisnika koji bi htio imati koristi od naprednih AI alata.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi